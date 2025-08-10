ARÉNA
Molnár Balázs tarolt a polgármester-választáson

Infostart / MTI

A független Molnár Balázs lett a Győr-Moson-Sopron vármegyei Vásárosfalu polgármestere, miután vasárnap időközi önkormányzati választást tartottak a településen. A választáson a képviselőtestület további négy tagját is megválasztották.

Horváth Adrienn, a helyi választási iroda vezetője elmondta, hogy Molnár Balázs 75 szavazatot kapott, míg a szintén függetlenként induló Huber Ádám 17-et.

A négy egyéni listás képviselői helyre jutott Bedi Lászlóné 33 szavazattal, Molnár Mátyás 45 szavazattal, Pallag Eszter 52 szavazattal, valamint Szalay Benjámin, aki 49 voksot kapott. Valamennyien függetlenek.

Horváth Adrienn elmondta, hogy 93-an szavaztak. A polgármester-választáson 1, a képviselő-választáson 11 érvénytelen szavazat volt.

Az időközi választást azért írták ki, mert a település képviselő-testülete május 22-i ülésén kimondta a feloszlását.

