Légvédelmi egységeket telepítenek Ferihegy közelébe

Az alegység feladata kettős: az országvédelmi feladatok mellett – szövetségesi kötelezettségeinknek megfelelően – hozzájárul a NATO Integrált Lég- és Rakétavédelmi Rendszerében történő közös védelemhez.

Dr. Böröndi Gábor vezérezredes elmondta: a magyar légtér védelme és felügyelete a mostani, háborúkkal teli időszakban kiemelt jelentőségű feladat. A légtér szabályos használatát figyelemmel kísérő és légtérrendészeti eszközrendszer több lábon áll, amelyek egymásra épülve, egymást kiegészítve alkotnak hatékony és teljes egészet.

A rendszer első pillérét a radarhálózat képezi, amely a légtér folyamatos ellenőrzését biztosítja.

A második pillért azok a képességek adják, amelyek lehetővé teszik a légi célok pontosabb azonosítását, elfogását, valamint szükség esetén a megfelelő ellentevékenységeket.

Az eddigi készenléti merev- és forgószárnyas repülőeszközök mellett a haderőfejlesztés eredményeként már

a földi telepítésű légvédelmi rakétaképesség is ezt a pillért erősíti.

A vezérkarfőnök kiemelte: a légvédelem reagálóképességének növelése érdekében tette azt a javaslatot a katonai vezetés, hogy egy NASAMS légvédelmi alegységet telepítsenek át Győrből Budapest helyőrségbe. A feladatokat a Pécel és Isaszeg mellett található, a feladathoz megfelelő adottságokkal rendelkező honvédségi területeken hajtják végre.

Az így teljessé váló légtérrendészeti eszközrendszer új dimenziót nyit a magyar légtér védelmében, különösen az alacsonyan és nagy sebességgel repülő célok elleni hatékony fellépés, valamint a hiteles elrettentés biztosításának köszönhetően – mondta el dr. Böröndi Gábor vezérezredes