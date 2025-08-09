ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
395.31
usd:
339.56
bux:
104286.14
2025. augusztus 9. szombat Emőd
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Rakétaindító konténer (j) és légvédelmi radar a NASAMS légvédelmi rakétarendszer átadásán a győri Dánielfy Tibor 205. Légvédelmi Rakétaezred laktanyájában 2023. október 26-án.
Nyitókép: Bodnár Boglárka

Légvédelmi egységeket telepítenek Ferihegy közelébe

Infostart

A légvédelem reagáló képességének növelése érdekében a győri légvédelmi rakétaezred egyik NASAMS alegysége Budapestre települ, és kijelölt erőivel teljesít szolgálatot Pécel és Isaszeg települések melletti, a feladathoz megfelelő adottságokkal rendelkező honvédségi területeken – jelentette be dr. Böröndi Gábor vezérezredes, a Honvéd Vezérkar főnöke.

Az alegység feladata kettős: az országvédelmi feladatok mellett – szövetségesi kötelezettségeinknek megfelelően – hozzájárul a NATO Integrált Lég- és Rakétavédelmi Rendszerében történő közös védelemhez.

Dr. Böröndi Gábor vezérezredes elmondta: a magyar légtér védelme és felügyelete a mostani, háborúkkal teli időszakban kiemelt jelentőségű feladat. A légtér szabályos használatát figyelemmel kísérő és légtérrendészeti eszközrendszer több lábon áll, amelyek egymásra épülve, egymást kiegészítve alkotnak hatékony és teljes egészet.

A rendszer első pillérét a radarhálózat képezi, amely a légtér folyamatos ellenőrzését biztosítja.

A második pillért azok a képességek adják, amelyek lehetővé teszik a légi célok pontosabb azonosítását, elfogását, valamint szükség esetén a megfelelő ellentevékenységeket.

Az eddigi készenléti merev- és forgószárnyas repülőeszközök mellett a haderőfejlesztés eredményeként már

a földi telepítésű légvédelmi rakétaképesség is ezt a pillért erősíti.

A vezérkarfőnök kiemelte: a légvédelem reagálóképességének növelése érdekében tette azt a javaslatot a katonai vezetés, hogy egy NASAMS légvédelmi alegységet telepítsenek át Győrből Budapest helyőrségbe. A feladatokat a Pécel és Isaszeg mellett található, a feladathoz megfelelő adottságokkal rendelkező honvédségi területeken hajtják végre.

Az így teljessé váló légtérrendészeti eszközrendszer új dimenziót nyit a magyar légtér védelmében, különösen az alacsonyan és nagy sebességgel repülő célok elleni hatékony fellépés, valamint a hiteles elrettentés biztosításának köszönhetően – mondta el dr. Böröndi Gábor vezérezredes

Kezdőlap    Belföld    Légvédelmi egységeket telepítenek Ferihegy közelébe

magyar honvédség

légvédelem

nasams

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Területcsere a megoldás? - Megvan a Trump-Putyin-csúcs helyszíne is

Területcsere a megoldás? - Megvan a Trump-Putyin-csúcs helyszíne is
Bár korábban lehetett hallani svájci, olasz és magyarországi helyszínről, a legkézenfekvőbb megoldás született: a két ország határvidéke. A találkozó tárgya természetesen az ukrajnai háború és azon belül is a lehetséges fegyvernyugvás. Donald Trump közvetlenül utalt arra, hogy két irányból is nyomást helyezett az Egyesült Államok Oroszországra.
 

Ukrán területekről szóló orosz-amerikai megállapodásról ír a Bloomberg

Azerbajdzsán és Örményország békét kötött - amerikai közvetítéssel

Tóth Tamás az Arénában: a 2020-as években valami nagyon durván eltolódott az időjárásunkban

Tóth Tamás az Arénában: a 2020-as években valami nagyon durván eltolódott az időjárásunkban

Az időjárás-előrejelzés lehetőségeiről, távlatairól, a Kárpát-medence éghajlati jelenségeinek változásairól beszélt Tóth Tamás, a HungaroMet és az MTVA meteorológusa az InfoRádió Aréna című műsorában. Elárulta azt is, hogy a szakember szerint létezik-e még mind a négy évszak, illetve hogy mit hozott már most a mesterséges intelligencia az időjárás-előrejelzések világába.
VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Otthon Start program: egy visszautasíthatatlan ajánlat? Panyi Miklós, Inforádió, Aréna
Hőkupola, szupercella és az új típusú időjárás - Tóth Tamás, InfoRádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.11. hétfő, 18:00
Deák András
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, John Lukacs Intézetének tudományos főmunkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Zelenszkij: van esély legalább egy tűzszünetre - Háborús híreink szombaton

Zelenszkij: van esély legalább egy tűzszünetre - Háborús híreink szombaton

Ukrajna szerint egyre nagyobb a nemzetközi támogatás a tűzszünet eléréséhez, azonban Oroszország egyelőre figyelmen kívül hagyja a fegyvernyugvásra szabott határidőt, miközben a támadások változatlan hevességgel folytatódnak. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kiszivárgott, így rajzolná át Ukrajna térképét Trump és Putyin: mit fog ehhez szólni Zelenszkij?

Kiszivárgott, így rajzolná át Ukrajna térképét Trump és Putyin: mit fog ehhez szólni Zelenszkij?

Az Egyesült Államok és Oroszország között formálódó megállapodás ukrán területek orosz fennhatóság alá helyezéséről szólhat.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Ukraine will not give up land, Zelensky says as Trump plans to meet Putin

Ukraine will not give up land, Zelensky says as Trump plans to meet Putin

The Ukrainian president has rejected Donald Trump's suggestion that a deal with Russia could involve "some swapping of territories".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 9. 09:17
Azonnali tilalmat rendeltek el, fulladoztak a halak a tóban
2025. augusztus 9. 08:58
Elhunyt Putyi bácsi
×
×
×
×