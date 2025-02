Időjárási helyzet Európában:

Kontinensünk időjárását alapvetően egy kiterjedt anticiklon alakítja, amelyben igen nagy a nyomás: Szentpétervár környékén az 1055 hPa-t is meghaladja. Területén jellemzően száraz az idő; napos és ködös, rétegfelhős tájak egyaránt előfordulnak, Kelet-Európa nagy részén napközben is fagypont alatt marad a hőmérséklet. Nyugat-Európa egyes részein ezzel szemben változékony, csapadékos az idő, a francia és spanyol partoknál zivatarok is kialakulnak.

A Kárpát-medence időjárásában lényeges változás vasárnap sem várható.

Várható időjárás az ország területén vasárnap éjfélig:

Vasárnap az ország nagyobb részén fátyolfelhős, napos idő várható, de a Dunántúl egyes részein továbbra is vastagabb lehet a felhőzet. Csapadék nem valószínű, legfeljebb a Dunántúlon elvétve fordulhat elő. A délkeleti szelet főként az Észak-Dunántúlon kísérik élénk lökések.

A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 3 és 9 fok között alakul.