Idén is jön a különleges balatoni attrakció

Már zajlanak az előkészületi munkálatok annak érdekében, hogy az egyedi, tavaly nagy sikert arató jégpálya újra üzemelhessen – olvasható balatonfured.hu-n. A látogatók ezúttal is a Zákonyi utcai jégpályától egy jégfolyosón keresztül egészen a Tagore sétányon álló Széchenyi szoborig korcsolyázhatnak el, megépül a Vitorlás téri pálya is. Újdonság, hogy a Vitorlás téren a kisgyerekeknek (három éves korig) egy 110 négyzetméteres, ingyenesen használható, külön jégpályát alakítanak ki, amely különböző sport rendezvényeknek és programoknak is helyet adhat majd.

Balatonfüred, 2024. január 27. Korcsolyázók a balatonfüredi jégpályán 2024. január 27-én. A különleges vízparti jégpályarendszer háromezer négyzetméteres, közel egy kilométer hosszan lehet korcsolyázni. MTI/Vasvári Tamás

A zökkenőmentes bejutás érdekében idén lehetőség lesz online jegyvásárlásra, a helyszínen lévő kettő pénztár illetve a Tourinform iroda pedig gyorsabb jegykiadást ígér. A három nyilvános illemhely mellett a Tagore sétányon, egy korcsolyával megközelíthető, a jégfolyosóhoz kapcsolódó új illemhelyet telepítenek. Szintén újdonság, hogy a Zákonyi utcában egy nagy méretű, fedett sátort állítanak fel, itt lehet átöltözni illetve itt is helyet kap egy értékmegőrző. A vízparti sétányhoz való könnyebb lejutást ezúttal két átjáró híd biztosítja majd, egy a Vitorlás téren, egy pedig a Zákonyi utcánál. Ezer darab új bérelhető korcsolyát lehet majd igénybe venni, így erre sem kell majd várni, de a korcsolyaélezés is elérhető lesz.

„Még több fény lesz, egész nap szól majd a zene, a vendéglátóhelyek a pályáról is elérhetők lesznek, igazi karácsonyi hangulatot, egyedi élményt szeretnénk teremteni” – válaszolta a lap kérdésére Holczer András alpolgármester. – A családoknak külön kedvezünk, az új bébipályán szülői felügyelet mellett biztonságban csúszkálhatnak majd a kisebb gyerekek. A plusz egy új jégfelújító gépnek köszönhetően a jég minősége is jobb lesz és persze több programot is szervezünk ide. Csatlakozunk a népszerű Jégpályák Éjszakájához és természetesen a jeges szilveszter sem marad el.”

Mikor, mennyiért?

A különleges jégpálya minden nap nyitva tart, a jég folyamatos karbantartása miatt a december 6-tól a szokásos szakaszokban lehet majd korcsolyázni. Hétfőtől-péntekig 9-11.30, 13-15.30, 17-20 óra között, szombaton 10-12.30, 14-16.30, 18-21 óra között, míg vasárnap 9-11.30, 13-15.30, 17-20 óra között. A felnőtt belépő 2200 forintba kerül, a diákok és nyugdíjasok 1500, míg a 3-6 éves gyerekek ezer forintért használhatják a pályát. A füredi lakosok ebben az évben is kedvezményesen korcsolyázhatnak a pályán. (A hétvégéken illetve a téli szünetben a felnőtt belépő 2600-, a diák/nyugdíjas 1800-, a 3-6 éves gyerek pedig 1200 forintba kerül).

A megfelelő biztonság érdekében ezúttal is elérhető lesz az egészségügyi szolgálat.