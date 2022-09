Óriási átalakulás jön a hazai benzinkutakon

Nagyjából kétezer üzemanyagtöltő állomás szolgálja ki a bő négymillió személyautót használó állampolgárt Magyarországon. A kutak aktuális és pontos számát lehetetlen megmondani, ugyanis a hatósági benzin- és gázolajár lassan egy évvel ezelőtti bevezetése óta többen bezárták a boltot, míg egyes frissen elkészült töltőállomások a 480 forintos literár miatt keletkezendő veszteség miatt ki sem nyitottak – írja a vezess.hu.

A kétezer kútnak nagyjából a fele a négy nagy hálózathoz tartozik (Mol, Shell, ÖMV, Lukoil), náluk is nagyobb bajban vannak a főként kisebb települések és környékük kiszolgálását jellemzően évtizedek óta végző töltőállomások, kisebb csoportok. Ezek a nagyrészt családi vállalkozások értékesítik békeidőben a magyarországi üzemanyag-eladások 30-35 százalékát. Közülük a kisebb forgalmú kutak jellemzően évi 500 ezer és egymillió liter közötti üzemanyagot adnak el, míg a nagyobbak forgalma eléri a 6-8 millió litert évente.

Gépész László, a Független Benzinkutak Szövetségének az alelnöke azt mondta, a kisebb kutak kára jelenleg 50-60 forint literenként, vagyis egymillió liter üzemanyaggal számolva éves szinten 50-60 millió forint, míg

a nagyobb mennyiséget értékesítő nagyobb töltőállomások kára 30 forint környékén van literenként, ez 240 millió forint éves szinten.

Szerinte több száz kút létezget a megszűnés határán, “miközben például a várt állami támogatás miatt nem zárhat be”. Ráadásul a hatósági ár okozta veszteségek mellé bejött az elszabadult rezsiárak okozta drasztikus kiadásnövekedés is. Meleg víz helyett egyre több helyen hideg van a mosdókban, de többen már be is zárták a WC-ket, levették a kültéri világításokat, a fűtésen spórolhatnak.

Csendben egyre fapadosabbá válik akár több száz kút országszerte, aminek a leglátványosabb jele majd az automatizáció lesz: csokoládé és kávéárusítás helyett csokoládé és kávéautomata, és egyes helyeken a személyzet mostani csökkentése helyett a teljes felszámolása.

“Hosszabb távon elképzelhető, hogy a kisebb kutak egy részénél maguknak kell tankolni az autósoknak és automatából tudnak csak vásárolni pár apróságot, míg a hálózatok nagy kútjai meg éttermekkel, személyzetes kiszolgálással működnek majd tovább” – mondta Bujdos Eszter, a Holtankoljak.hu ügyvezetője.

