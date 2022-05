Koronavírus: a beérkezett vakcinák felét oltottuk el eddig

Jelenleg kedvező a járványhelyzet, a járvány ötödik hulláma visszahúzódott, és ez a magas átoltottságnak is köszönhető - emelték ki a Magyarországra érkezett vakcinák típusáról és mennyiségéről közzétett összefoglalóban a koronavírus.gov.hu-n.

A beoltottak száma 6,4 millió fő, 60 százalékuk már a megerősítő harmadik oltást is felvette, 290 ezren pedig már a negyedik oltást is kérték - tették hozzá, hangsúlyozva: az oltás felvétele továbbra is folyamatosan biztosított a kórházi oltópontokon, a háziorvosoknál és a házi gyermekorvosoknál is.

Mint írták: a kórházi oltópontokon minden pénteken lehet felvenni az oltást akár időpontfoglalás nélkül is, és továbbra is lehet online is időpontot foglalni. A kormány az Ukrajnából érkező menekültek számára is biztosítja a koronavírus elleni oltás lehetőségét.

Felhívták a figyelmet: továbbra is javasolt a harmadik oltás felvétele azoknak, akik már négy hónapnál régebben kapták meg előző oltásukat. Az oltópontokon továbbra is elérhető mind az öt, még rendelkezésre álló vakcina: Pfizer, Sinopharm, Moderna, AstraZeneca és Janssen. A háziorvosoknál az általuk leadott igények szerint érhetőek el az egyes vakcinák.

Az eddig beérkezett 32 millió adag vakcinából mostanáig több mint 16,8 millió adagot használtak fel első, második, harmadik és negyedik oltásra.

Magyarország az első uniós beszerzésben összesen 24 millió adag oltóanyagot rendelt, ami már beérkezett, illetve a jövőben még Pfizer-szállítmányok várhatóak.

Jelenleg is tehát bőven rendelkezésre áll az oltóanyag a megerősítő oltás felvételéhez is - írták.

Emlékeztettek: az első uniós vakcinabeszerzés keretében Magyarország 10,8 millió adag Pfizer-vakcinát rendelt, amely 2021 november végére meg is érkezett. Ezt a felnőttek, valamint a 12-17 év közötti korosztály oltásához használják. Az első uniós beszerzésen túl pedig Magyarország tavaly ősszel újabb 2 millió adag, gyermekek oltására alkalmas Pfizer-vakcinát rendelt, amely két év alatt, 2022-ben és 2023-ban fog megérkezni.

Az első gyermekvakcina-szállítmány 2021. december 13-án érkezett. Mostanáig összesen 732 ezer adag, gyermekek oltására használt Pfizer- és 16 800 adag Moderna-vakcina érkezett az országba. Az 5-11 éves gyermekek oltása regisztrációt követően történhet online időpontfoglalással kórházi oltóponton vagy a házi gyermekorvosnál - ismertették.

Felidézték, Orbán Viktor miniszterelnök 2021 decemberében jelentette be, hogy az Európai Bizottság újabb közös uniós Pfizer-vakcinabeszerzést indít, amelyben Magyarország is részt vesz. Ennek nyomán Magyarország 9,5 millió adag Pfizert rendelt az újabb uniós beszerzésben, aminek köszönhetően 2022 második fél évére újabb 3 millió adag, 2023-ra pedig 6,5 millió adag - ebből 1,5 millió adag gyermekek oltásához való - Pfizer-oltóanyag érkezhet. A három beszerzésben tehát Magyarország összesen 22,3 millió Pfizer-oltóanyagot rendelt.

Hangsúlyozták, hogy a keleti vakcina beszerzésének köszönhetően Magyarország más országokat megelőzve érte el a lakosság több mint 50 százalékának oltását, ezért előbb kezdődhetett meg az ország és a gazdaság újraindítása, a korlátozások eltörlése és a harmadik oltások beadása.

A Magyarország által vásárolt, egymillió ember oltásához érkezett orosz Szputnyik-vakcina már tavaly ősszel elfogyott, a Sinopharm továbbra is elérhető - derül ki a közleményből.

"A sikeres beszerzéseknek köszönhetően Magyarország arra rászoruló országoknak is tud segíteni vakcinaadományokkal. Eddig

18 országban már közel 5 millió adag oltóanyaggal segítettük a védekezést"

- fogalmaztak.

Azt is közölték: jelenleg is több mint 8,9 millió adag vakcina áll még rendelkezésre; tehát a vakcina nem akadálya annak, hogy valaki felvegye az oltást, ez kizárólag egyéni döntés kérdése. A regisztrációs honlap és az online időpontfoglaló folyamatosan nyitva van. A háziorvosok a megyei oltási munkacsoportok felé tudják jelezni vakcinaigényüket a praxisukban esedékes oltásokhoz. A dolgozóiknak oltást előíró vállalatok a megyei oltási munkacsoportoktól is kérhetnek vakcinát, ez esetben az üzemorvosok is elvégezhetik az oltást - magyarázták.

Magyarország hosszú távú célja az, hogy önellátó legyen oltóanyagokból, ezért épül Debrecenben a Nemzeti Oltóanyaggyár, ahol majd a - jelenleg még fejlesztés alatt álló - magyar vakcina gyártását is tervezik.

Nyitókép: MTI/Krizsán Csaba