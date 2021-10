Egyre több ország szigorít - a nap hírei

A harmadik koronavírus elleni oltás 90 százalék fölé emeli az indiai mutáns elleni védettséget - mondta az emberi erőforrások minisztere, aki maga is felvette a harmadik dózist. Kásler Miklós egy videóinterjúban kiemelte, hogy vizsgálataik szerint mindegyik vakcina az idő múlásával veszít a védőképességéből. Modell értékűnek nevezte az izraeli példát, mert a harmadik oltások elindítását a fertőzések számának rendkívül gyors csökkenése követte.

Csökken a koronavírus-betegek átlagéletkora, a jelenség mögött az állhat, hogy a fiatalabbak közül kevesebben vették fel az oltást - mondta Rusvai Miklós virológus az M1-en. A szakember szerint inkább a közép korosztály még beoltatlan tagjai a veszélyeztetettek. Rusvai Miklós elmondta azt is, hogy a magyarországi járványadatok jobbak, mint az egy évvel ezelőttiek. A szakember arra biztatott mindenkit, hogy a tömegközlekedési eszközökön, bevásárlóhelyeken viseljen maszkot.

Csehországban hétfőtől újra kötelező a FFP2-es kategóriájú védőmaszkok viselése minden zárt helyen, beleértve a munkahelyeket is. November elsejétől újabb szigorítások lépnek életbe. A maszkviselési szabály érvényes a tömegrendezvényekre is. November elsejétől csak azok látogathatják a vendéglőket, akik be vannak oltva, illetve bizonyítani tudják, hogy már túlestek a Covid-19 betegségen.

Romániában hétfőtől csak védettségi igazolvánnyal lehet ügyfélként vagy fogyasztóként belépni a nyilvános zárt terekbe az alapvető árucikkeket forgalmazó boltok és gyógyszertárak kivételével. A bukaresti kormány döntése értelmében a szabályozás egyelőre nem vonatkozik az alkalmazottakra, mert a munkavállalók jogait csak a parlament korlátozhatja törvénnyel. Hétfőtől országszerte korlátozzák az éjszakai kijárást, teljesen betiltják a magánrendezvényeket. Az egyházakat a korlátozás nem érinti.

A járványügyileg fokozottan kockázatos területek közé sorolták a német hatóságok Horvátországot és Bulgáriát a koronavírus terjedése miatt. Ezzel már szigorúbb beutazási szabályok vonatkoznak az országokból érkezőkre. A karantént csak a teljes oltással rendelkezők és a fertőzésen igazoltan átesettek kerülhetik el. Már korábban járványügyileg kockázatosnak minősítették a három balti országot, valamint Romániát és Szlovéniát.

Ukrajnában keddtől már kilenc megyében lesznek érvényben a legszigorúbb korlátozások a 23-ból, miután újabb két megyét sorolnak át a vörös kategóriába. A legenyhébb kockázatot jelző sárga kategóriában már csak négy régió maradt - köztük Kárpátalja. A kórházak telítődése miatt Vitalij Klicsko kijevi polgármester a héten jelezte, hogy a főváros is napokon belül vörös kategóriába kerülhet. Eddig a 42 milliós lélekszámú Ukrajna felnőtt lakosainak mintegy 30 százalékát oltották be.

Oroszországban a múzeumok és a színházak kivételével az október 30. és november 7. közötti országos munkaszünet idejére bezárnak az orosz szövetségi kulturális intézmények. A kollektív védettség 45,7 százalékos Oroszországban. Az elmúlt napokban először emelkedett 37 ezer fölé az egy nap alatt újonnan diagnosztizált új koronavírusos fertőzések száma Oroszországban.

Már gyorsteszt elvégzése is elegendő az angliai beutazás után azoknak, akik a koronavírus elleni oltás teljes dózisát megkapták nemzetközileg elismert vakcinákból. A tesztet az érkezés utáni második nap végéig el kell végezni. Az Európai Unió országaiból - köztük Magyarországról - Angliába érkezők az uniós digitális igazolásának bemutatásával tudják bizonyítani, hogy megkapták a koronavírus elleni oltásokat.

Izrael tízmilliárd sékel, vagyis csaknem ezer milliárd forintos gazdasági és egészségügyi biztonsági hálót különít el a koronavírus-járvány esetleges következő hullámaira. Izrael már november közepén megkezdheti az 5 és 11 év közötti gyermekek oltását a csökkentett adagú, Pfizer-BioNTech vakcinával. A lakosság csaknem 42 százaléka már felvette a 3. dózist is Izraelben.

Lengyelországban megválasztották a fő ellenzéki párt, a Polgári Platform elnökének Donald Tusk volt miniszterelnököt, az Európai Néppárt elnökét a tisztújító szavazáson. A politikus egyetlen jelöltként pályázott az elnöki posztra. Donald Tusk korábban arra tett ígéretet, hogy megerősíti a Polgári Platformot a következő, 2023-ban esedékes lengyelországi parlamenti választásokra. Bejelentette azt is, hogy hamarosan távozik a európai pártcsalád elnöki posztjáról.

Az illegális migráció miatt megerősítik a német-lengyel határ ellenőrzését, a német-osztrák határon pedig ismét meghosszabbítják az átkelők állandó ellenőrzését - mondta a német belügyminiszter. Horst Seehofer kiemelte, hogy a szövetségi rendőrség nyolc századát vezényelték a Lengyelországgal közös határszakaszra. Fehéroroszországon és Lengyelországon keresztül az év eleje óta több mint 6 ezer ember lépett be engedély nélkül Németországba.

Közös megoldást vár a nemzetközi közösségtől a líbiai és a földközi-tengeri migrációs helyzetre Ferenc pápa. A katolikus egyházfő a római Szent Péter téren összegyűlt hívők és zarándokok előtt arra kérte a nemzetközi közösséget, ne küldje vissza a migránsokat nem biztonságos országokba. Ferenc pápa szerint az a legfontosabb, hogy megmentsék a Földközi-tengeren bajba jutott migránsokat, biztosítsanak emberhez méltó életet számukra.