Előválasztási kacskaringók: a gázoló villamostól az állítólagos zsaroló SMS-ekig

A 2019-es helyhatósági választásokon néhány helyen már tartott előválasztást az ellenzék, a 2022-es országgyűlési választásokra hat párt összefogott, egy közös miniszterelnök-jelölt és mind a 106 szavazókörzetben egy jelölt kiválasztására országos előválasztást szervezett.

Az első fordulóban az egyéni választókerületek jelöltjei között kellett választani, és szavazni lehetett a miniszterelnökjelölt-jelöltekre. Mivel utóbbi versenyben – a várakozásoknak megfelelően – nem ért el senki 50 százalék fölötti eredményt, a 15 százalék fölött az első háromban végző aspiránsok bejutottak a második fordulóba.

Az előválasztás első fordulójában 633 811-en adták le szavazatukat. A végeredmény:

Dobrev Klára (DK) – 214 319 (34,76%) Karácsony Gergely (LMP, MSZP, Párbeszéd) – 168 396 (27,31%) Márki-Zay Péter (MMM) – 123 453 (20,02%) Jakab Péter (Jobbik) – 86 909 (14,10%) Fekete-Győr András (Momentum) – 20 944 (3,40%)

Dobrev Klára, Karácsony Gergely és némi meglepetésre Márki-Zay Péter jutott tovább. Technikai gondok miatt csúszott az első forduló, majd annak végeredménye is lassabban lett meg a vártnál, emiatt is a tervezetthez képest később rendezték a második fordulót. Végül abban állapodott meg a hat előválasztó párt, hogy október 10., vasárnap és 16., szombat között hét nap alatt bonyolítják le a talpon maradó miniszterelnök-jelöltek számára a második fordulót.

Karácsony Gergely felemeli maga mellé Márki-Zay Pétert

Az első forduló zárultának másnapján, a második forduló rajtja előtt bő egy héttel, október 1-jén, pénteken jelentette be Budapest és Hódmezővásárhely első embere, hogy együtt mennek tovább. Egyetértés volt köztük abban, hogy

Dobrev Klárát le kell győzni.

Bejelentették, hogy

miniszterelnök-jelöltként és miniszterelnökhelyettes-jelöltként folytatják, de még nem tudni, melyikük melyik pozíciót töltené be.

Márki-Zay Péter szerint Karácsony Gergellyel ki tudják egészíteni egymást, annak ellenére is, hogy sok kérdésben nem értenek egyet. "Egy ellenzéki kampánynak ennél sokkal határozottabbnak, keményebbnek és pozitívabbnak kell lenni, és olyan jövőképet kell mutatni, amelyhez a szavazók nagy része, még az eddigi fideszes szavazók egy része is hajlandó felsorakozni" – csípett oda a főpolgármesternek az első körben harmadik helyen befutó jelölt.

Két nappal később, október 3-án, vasárnap Karácsony Gergely azt mondta:

„nem visszalépek, hanem előre”.

Beszédében így fogalmazott: „Azért vagyok itt, mert tudom azt, hogy én tudom leváltani Orbán Viktort. Tudom, hogy mások is kellenek ehhez, de mások nem tudják ezt elérni, nem tudják összetartani a tábort és elvinni az embereket a szavazófülkékhez jövő tavasszal.”

Márky-Zay Péter még ugyanaznap arról beszélt, hogy az ő lelkén nem fog száradni egy Dobrev Klára-győzelem és ezáltal Orbán Viktor újabb négyéves kormányzása. Nem csinál hiúsági kérdést az indulásból, de még nem lép vissza – mondta a budapesti Fővám téren.

„Ha Karácsony Gergely nem lép vissza a javára – szólt –, akkor ő

az utolsó pillanatban félrerántja a kormányt.”

Azért hozzátette, hogy reméli, meggyőzik a főpolgármestert.

Október 4-én, hétfőn döntött a Jobbik arról, kit támogat a második fordulóban: senkit – vagyis azt, aki megnyeri a második fordulót.

Még hétfőn megegyezett egymással Karácsony Gergely és Márki-Zay Péter, hogy közösen indulnak a második fordulóban, ellenfelük nem Dobrev Klára, hanem Orbán Viktor lesz – mondták. Úgy fognak indulni, mint egy szövetség két egyenrangú fele, és kezdeményezni fogják az Országos Előválasztási Bizottságnál, hogy a nevük ne egymás alatt, hanem egymás mellett szerepeljen a szavazólapokon. Vagyis Márki-Zay Péter előbb azt kommunikálta, hogy ő lenne ugyan az ideális jelölt, de ő nem feszíti túl a húrt, visszalép, ha Karácsony Gergely nem teszi, erre

a főpolgármester deklarálta, hogy egyenrangú vele az első fordulóban kétharmad annyi szavazatot kapó társa.

„A programban megegyeztünk, a szereposztás lényegtelen” – summázott Márki-Zay Péter.

Ketten maradtak

Egy darabig Dobrev Klára nem foglalkozott – lehetséges – ellenfeleivel és azok egyezkedésével, folytatta országos előválasztási kampányát, de a közös indulásra azért reagált október 5-én, kedden. Zavarosnak nevezte az elképzelést, miszerint közösen indulna a két másik jelölt. Nemcsak a DK-s jelöltnek voltak fenntartásai ezzel az elképzeléssel kapcsolatban, Magyar György, a Civil Választási Bizottság elnöke érdeklődésünkre azt mondta: „hát, ilyen játék nincs”. Az Országos Előválasztási Bizottság aztán el is utasította ezt a lehetőséget, mindenesetre a kezdeményezéssel a két jelölt még erősebben jelezte szavazóiknak: ők összetartoznak.

Október 6-án, szerdán már nagyon pörgött a Dobrev Klárával opponáló két jelölt a visszalépés kérdésén, ekkor már csak négy nap volt a második fordulóig. Kora délután rendkívüli sajtótájékoztatón

Karácsony Gergely újra kijelentette, hogy nem lép vissza, legföljebb akkor, ha elüti a villamos.

Szövetségese közvélemény-kutatási adatokat hozott arról, hogy neki van igazán esélye Orbán Viktorral szemben, de Dobrev Klára ellen is csak minimális az esélye Karácsonynak. Azt mondta, Karácsony Gergely és közte jelentős trendkülönbség van a választópolgárok körében.

Dobrev Klára is megnyilvánult az ügyben, de megtartotta a távolságot, azt írta a Facebookon, hogy nem foglalkoztatja a dolog: „Nekem az előválasztás nem százalékokról, esélylatolgatásról és taktikázásról szól, hanem arról a történelmi küldetésről, hogy jövő tavasszal legyőzzük Orbán Viktort és rendszerét. Engem csak ez érdekel.”

Még aznap este újra tárgyalt Karácsony és Márki-Zay. Utóbbi azt mondta, tiszteli a főpolgármestert, de Karácsony akkor sem nyerne az előválasztáson, ha beállna mögé. „Teljesen ki van zárva, hogy visszalépjek” – mondta a Mindenki Magyarországa Mozgalom jelöltje. A tisztelet kölcsönösen megvolt ekkor is, de Karácsony Gergely arról posztolt a Facebookon, hogy akkor külön indulnak.

Másnap, október 7-én, csütörtökön Karácsony Gergely még bedobta, hogy legyen még egy miniszterelnök-jelölti vita, de ennek már nem volt visszhangja. Alighanem döntő volt, hogy aznap a Momentum bejelentette, hogy Márki-Zay Pétert támogatja. Még este közös sajtótájékoztatót hirdetett meg másnapra Karácsony Gergely és Márki-Zay Péter, és már akkor sejthető volt, hogy a főpolgármester kiszáll a küzdelemből.

Így is történt. Október 8-án, pénteken, vagyis a második forduló kezdete előtt két nappal délelőtt Karácsony Gergely bejelentette visszalépését. Azt mondta, Márki-Zay Péter javára lép hátra. Beismerte, hogy az azt megelőző napokban elvesztették a fókuszt. Most „államférfiakra és államnőkre van szükség”, reméli, hogy Márki-Zay Péter ilyen lesz – mondta.

Az MMM jelöltje kemény hangot ütött meg a bejelentésen, azt mondta: aki Dobrev Klárára szavaz, Orbán Viktorra szavaz. Már itt elkezdődött az a kommunikációs háború közte és a DK között, ami a második fordulóban fokozódott. Márki-Zay azt mondta, a főpolgármestert megkereste a Demokratikus Koalíció, ezt a DK közleményben utasította vissza még a sajtótájékoztató alatt.

Orbán Viktor is szót ejtett Karácsony Gergely visszalépéséről, ennyit írt a hírre a Facebookon a kormányfő:

„Pech”

A Karácsony Gergelyt támogató LMP még aznap kinyilvánította, hogy egyik jelölt mögé sem áll be. Hasonlóan nyilatkozott az MSZP is még akkor, mondván majd a győztest támogatják. Karácsony korábban miniszterelnök-jelöltje is volt a szocialistáknak az előválasztáson, mégsem teljesítették a kérését Márki-Zay támogatását illetően.

Ha a pártok olykor nem is foglaltak állást, természetesen elkezdődött a politikusok beállása egyik vagy másik jelölt mögé. Október 9-én, szombaton Botka László volt MSZP-s politikus, Szeged polgármestere, aki egy darabig a szocialisták miniszterelnök-jelöltje volt négy éve, a „szomszédvár” első embere mellett állt ki az elsők között, de napról napra gyűltek a támogatók mindkét oldalon. Itt írtunk arról, hogy több MSZP-politikus is Dobrev Klárát támogatja Karácsony kérése ellenére.

Indul a választás

Karácsony Gergely nevét kézzel kellett áthúzni a szavazólapon az október 10-én, vasárnap induló második fordulóban.

Az első napon Arató Gergely, a DK parlamenti képviselője szállt bele páros lábbal Dobrev Klára ellenfelébe a kőbányai kampányeseményen.

Márki-Zay Péter nem maradt adósa a DK-nak: egymillió forint jutalmat ajánlott föl annak, aki előválasztási csalást leplez le, ugyanis szerinte a Fidesz Gyurcsány Ferenc felesége mellett mozgósíthatja híveit.

Még aznap erős következménye lett Fekete-Győr András számára a rossz miniszterelnökjelölt-jelölti szereplésnek, ugyanis elbukta a Momentum bizalmi szavazását, ezek után lemondott, az elnöki teendőket a tisztújításig Orosz Anna látja el.

A nemzetközi példák alapján több ellenzéki politikus arról beszélt, hogy alacsonyabb részvétel várható a hétnapos második fordulóban, mint a kilencnapos elsőben, erre már a nyitó nap – igaz, vasárnap volt – rácáfolt: többen mentek el választani, mint az első forduló első napján, és később is maradt a magasabb napi részvétel.

Fokozódik a hangulat

Október 11-én, hétfőn Gyurcsány Ferenc DK-elnök, Dobrev Klára férje is kritizálta Márki-Zay Pétert: „Tíz év óta hallhatjuk a Fidesztől és köreitől, hogy alávalók vagyunk, hogy velünk a haza tönkremegy, hogy egyáltalán: Gyurcsány. Megszoktuk. Küzdünk ellene. Ez ahogy mondják: benne van a pakliban. De most az történik, hogy az ellenzék egy része Márki-Zay Péter vezetésével is úgy akar kormányt váltani, hogy

annyit mond: Gyurcsány. Esetleg hozzáteszi, hogy Dobrev.

Nincs ez rendben” – írta a Facebookon a volt kormányfő.

Az előválasztás informatikai hátterét biztosító aHang arról számolt be, hogy az első fordulóhoz hasonlóan a másodikban is folyamatos terheléses támadás érte az előválasztás rendszerét: mintha 12 millió szavazó jelent volna meg egyik percről a másikra – mondták. Nagyobb bonyodalom, leállás viszont most már nem történt.

Újabb muníciót adott a két jelölt közötti szócsatához napokra, hogy Márki-Zay Péter egyik nyilatkozatában egy mondatban szerepel az elárulja a hazáját és a Dobrev Klárára szavazók. Ezért az MMM-jelölt elnézést kért, és azt mondta, a Karácsony Gergely kérésére sem mögé álló politikusokról beszélt, de őket sem akarta lehazaárulózni, és fáradtságra hivatkozott.

Egy nappal később, október 13-án, szerdán újabb frontot nyitott Márki-Zay Péter:

„Karácsony Gergelyt kérdezzék meg arról, hogy milyen a viszonya Gyurcsány Ferenccel,

és hogyan akarták rávenni arra, hogy csináljon bizonyos dolgokat, mert különben leszavazzák a közgyűlésben” – mondta. Felhívta a figyelmet arra, hogy Dobrev Klárát egyedül egy volt miniszterelnök-jelölt támogatja, Gyurcsány Ferenc, ezzel szemben őt Botka László, Karácsony Gergely, Vona Gábor, Fekete-Győr András és Szél Bernadett. Azt is mondta, maga Gyurcsány Ferenc torpedózta meg részvételét 2020-ban az ellenzéki összefogásról szóló tárgyaláson.

Ezekre Gyurcsány Ferenc azon melegében egy „Ne hazudj, Péter, korán reggel”-lel felelt.

De beszállt Karácsony Gergely is azzal, hogy Gyurcsány Ferenc SMS-ben szokta őt megzsarolni. Két nappal később viszont visszakozott – miután a volt miniszterelnök felszólította, hogy akkor nyugodtan hozza nyilvánosságra azokat az üzeneteket.

Aznap este volt a két jelölt tévévitája az RTL Klubon. Itt is egyből kiszottyantak a verbális kardok a hüvelyükből:

Márki-Zay Péter azt mondta, a tatabányai jelöltjüket, Popovics Juditot előbb lekenyerezni akarták, majd megzsarolták, végül ellehetetlenítették az indulását, erre

Dobrev Klára – a korábban a Fidesz által Karácsony Gergelyre is használt jelzőt újraélesítve – alkalmatlannak nevezte ellenfelét.

Mindenesetre békés kézfogást is láthattak a nézők. Az egyik azt pecsételte meg, hogy lesz közös nyilatkozat, ami korábban Márki-Zay Péter szerint azért nem született meg, mert ellenfele belevette volna, hogy azonos esélyük van Orbán Viktor ellen, de szerinte ez nem igaz.

Csütörtökön, október 14-én, a második forduló derekán bejelentette az MSZP, hogy mégis beáll Márki-Zay Péter mögé. A DK pedig arról beszélt, hogy feljelenti Popovics Juditot.

Ezen a napon a Greenpeace kezdeményezésére zöld kérdésekről vitáztak a jelöltek a HVG szervezésében, itt is voltak ellentétek, de nemigen támadták személyében a másikat, jobbára maradtak Paksnál, a rezsicsökkentésnél, a családi kedvezményeknél és a klímaváltozás támasztotta kérdéseknél.

A második forduló utolsó előtti napján, október 15-én, pénteken – de már korábban is többször előkerült ez a kérdés – az volt a fő téma, hogy ki mögött mozgósít a Fidesz.

A második fordulónak október 16-án, szombaton vége.

A részvétel várhatóan az első forduló 633 ezerje körül lesz végül. Abban nagy az egyetértés, hogy a magas részvétel Márki-Zay Péternek kedvez. Vasárnap estére lehet meg az eredmény arról, ki lesz az ellenzék miniszterelnök-jelöltje 2022 áprilisában.

Nyitókép: Forrás: Előválasztás 2021 Facebook-csoport