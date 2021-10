Döntött a Momentum, Márki-Zay Pétert támogatja

Rendkívüli sajtótájékoztatót tartott a Momentum csütörtök délután, aminek elején Fekete-Győr András, a párt elnöke és Orosz Anna, a párt alelnöke mellett Márki-Zay Péter is feltűnt a Kossuth téren. Bejelentették: a Momentum Mozgalom a Mindenki Magyarország Mozgalom miniszterelnök-jelöltjét támogatja az ellenzéki előválasztás második fordulójában.

Márki-Zay Péter azt mondta, meggyőződése, hogy az ő vezetésével lehet leváltani Orbán Viktort, és hogy ő olyan embereket is meg tud szólítani, maga mellé tud állítani, akik korábban bizonytalanok voltak vagy nem rá szavaztak, netalán volt Fidesz-szavazók. A DK szavazóira is számít, hiszen nem Dobrev Klára az ellenfelük, hanem a mostani miniszterelnök. Megjegyezte, az ellenzék megtisztulása is fontos, hogy "gazdagodó európai demokratikus jogállamot építsenek" Magyarországon. Várják ehhez Karácsony Gergelyt és az őt támogató pártokat is.

Fekete-Győr András ismertette, meglátásuk szerint veszélybe került az, hogy legyen kormányzóképes alternatíva 2022-ben, és a legesélyesebb miniszterelnök-jelölt küzdjön meg Orbán Viktorral, miután Karácsony Gergely és Márki-Zay Péter nem tudott megegyezni, melyikük lépjen vissza. Úgy látják, mindketten kiváló jelöltek, ám utóbbival van a legnagyobb esély a Fidesz leváltására, ezért őt támogatják.

Orosz Anna azt mondta, zöld és fenntartható jövőt szeretnének építeni, és hozzátette, biztosak abban, hogy nem csak a Momentum hisz abban, hogy Márki-Zay Péter tudja leváltani a mostani kormányzatot.

Nyitókép: Facebook/Momentum Mozgalom