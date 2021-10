Magyar György a Karácsony–Márki-Zay-paktumról: hát ilyen játék nincs

Magyar György szerint Karácsony Gergely és Márki-Zay Péter úgy állapodnak meg, ahogyan akarnak, de az alapszabályokon – megítélése szerint – nem változtathatnak. A Civil Választási Bizottság határozott meglátása tehát, hogy az eredeti kiírásnak megfelelően három miniszterelnök-jelölt jutott be az ellenzéki előválasztás második fordulójába. Közülük persze bármelyikük, ha úgy kívánja, visszaléphet és akkor maradnak ketten, de a harmadik nem léphet a második mellé.

„Ez kizárható, ezt a választók nem fogják elfogadni” – szögezte le a Civil Választási Bizottság elnöke.

Magyarán, nem lehet vessző a papíron két név között, hiszen

nem így lettek nevezve a jelöltek,

értett egyet Magyar György, példaként említve, hogy egy 400 méteres síkfutó verseny döntőjében sem fordulhat elő, hogy ketten azt mondják, párban fogják lefutni a távot, vagy „200-200 méterenként tessék őket megmérni”.

„Hát ilyen játék nincs, legalább a saját szabályainkat tartsuk be” – emelte ki az elnök, aki szerint el kell tudni dönteni, hogy ki szerepeljen a névjegyzékben. Emellett természetesen olyan megállapodást köthetnek, ami csak jólesik, és amit elfogadnak a pártok – ismételte meg.

Magyar György érdeklődésünkre válaszolva azt is közölte, a szavazólapok megrendelése már megtörtént, álláspontja szerint azok módosítására legfeljebb a mai, keddi napon van lehetőség, hogy milyen formában nyomtassák ki. Természetesen az is elképzelhető, hogy az eredeti rendszer szerint három névvel készülnek el, majd menet közben valaki mégis bejelenti a visszalépését, akkor filctollal kell majd minden egyes kinyomtatott szavazólapon kihúzni az érintett nevét a sátrakban – fűzte hozzá. „Tehát a választó azt fogja látni, hogy ketten maradtak” – fogalmazott Magyar György, aki szerint az egymás mellett indulás formálisan kizárható.

A Civil Választási Bizottság elnöke arra is figyelmeztetett, hogy a választópolgár arra is képes, hogy jutalmazzon, és arra is, hogy büntessen, és nem biztos, hogy jó néven vennék magát a változtatást. Hozzátette, ha Karácsony Gergely és Márki-Zay Péter megállapodása át is menne az Országos Előválasztási Bizottságon, amit egyébként kizártnak tart, akkor ők, civilek

„fölteszik a kezüket”, mondván, ez megcsúfolása az előválasztás szellemiségének,

mert a versenyt nem így írták ki, és nem fair menet közben megváltoztatni a szabályokat. „Mi, civilek ebből nem akarunk részesedni” – húzta alá.

Magyar György végül arra is kitért, hogy a két politikus a hétfői hivatalos bejelentése után a Civil Választási Bizottság irányába nem tett semmilyen konkrét lépést, bár nincs ilyenre kötelezettségük, de az Országos Előválasztási Bizottság irányába elképzelhető, hogy elküldtek egy beadványt. Azonban ott a hat párt delegáltjának – az alaprendelkezések szerint – konszenzussal kell döntenie, és szinte elképzelhetetlen, hogy ebben a kérdésben azonos álláspontot képviseljenek mindannyian – tette hozzá. „De ha mégis át tudják valamilyen formában nyomni az Országos Előválasztási Bizottságon, akkor mi civilek ebből nem kérünk” – hangoztatta újfent a Civil Választási Bizottság elnöke.

Megerősítették a szövetséget



