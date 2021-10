Márki-Zay Péter: Karácsony Gergelynek minimális esélye sincs, hogy legyőzze Dobrev Klárát

Meglepte Márki-Zay Pétert, hogy Karácsony Gergely szerda délután a sajtó elé állt, ugyanis kettejüknek este 6 órakor egyeztetési körük lenne.

"Megpróbál kész helyzetet teremteni" - értelmezte a hódmezővásárhelyi polgármester, kormányfőjelölt-jelölt Karácsony Gergely szerdai tájékozótatóját, majd elmondta, mind a Závecz Research friss kutatása, mind a Medián eredményei arra utalnak, hogy

Karácsony Gergely nem képes legyőzni Dobrev Klárát az előválasztás jövő heti második fordulójában, és Orbán Viktort sem jövő tavasszal.

Bejelentette, ő így is ott lesz a megbeszélt helyen és időben szerda este, és továbbra is egy célt tart szeme előtt: hogyan lehet Orbán Viktort legyőzni?

Továbbra is fenntartja, hogy Karácsony Gergellyel képes legyőzni Dobrev Klárát, "de ennek a szövetségének is csak egyetlen célja lehet, Orbán Viktort is le kell győzni".

Végül utalt arra, hogy

Karácsony Gergely és közte jelentős trendkülönbség van a választópolgárok körében.

"Nem engem kell meggyőznie Karácsony Gergelynek, hanem önöket, választókat" - mondta, érthetőnek nevezve, hogy a főpolgármester ebben a helyzetben gyorsítaná a helyzet dűlőre vitelét.

Úgy érzi, egy háromindulós versenyben is képes lehet győzni - ehhez 500 ezer szavazó kell -, akár Dobrev Klára és Karácsony Gergely ellen is.

Nyitókép: Szigetváry Zsolt