Miután csütörtökön lezárult az ellenzéki előválasztás első fordulója, és kiderült, melyik három miniszterelnök-jelölt jut tovább, pénteken az együttműködésről tárgyalt a második legtöbb szavazatot gyűjtő Karácsony Gergely és a harmadik helyen végző Márki-Zay Péter.

Utóbbi sajtótájékoztatóján kiderült: mindketten úgy vélik, hogy Dobrev Klárát le kell győzni a második fordulóban, mert szerintük vele 2022-ben nem lehet sikeres az ellenzék Orbán Viktor ellen.

Miniszterelnök-jelöltként és miniszterelnökhelyettes-jelöltként folytatják, de még nem tudni, melyikük melyik pozíciót töltené be

(ez egy hét múlva dőlhet el). Nem döntöttek ugyanis egyelőre arról, hogy melyikük visszalépése hozhatna többet a másiknak, de a visszalépésről megállapodtak.

Márki-Zay Péter meglátása szerint mindent meg kell tenni azért, hogy 2022-ben le tudják váltani "az eddigi legkorruptabb kormányt, és ehhez Karácsony Gergelynek is változtatnia kell". Ugyanakkor Karácsony Gergellyel épp ki tudják egészíteni egymást, annak ellenére is, hogy sok kérdésben nem értenek egyet. "Egy ellenzéki kampánynak ennél sokkal határozottabbnak, keményebbnek és pozitívabbnak kell lenni, és olyan jövőképet kell mutatni, amelyhez a szavazók nagy része, még az eddigi fideszes szavazók egy része is hajlandó felsorakozni" – mondta. Úgy vélte, az összefogás szükséges, de nem elégséges lépés a győzelemhez, megfelelő programegyeztetés is kell.

Elmondta még, hogy

valószínűleg október 9-én fog kezdődni a második forduló,

egy hét vagy egy hét és egy nap hosszú lenne.

Nyitókép: Facebook/Márki-Zay Péter