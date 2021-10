Márky-Zay Péter: Gyurcsány Ferenc vétózta meg a részvételemet

Márki-Zay Péter miniszterelnök-jelölt interjút adott a 444-nek, amelyben elmondta:

"Hiába voltam kezdeményezője 2020-ban az összefogásról szóló tárgyalásoknak, részese ezeknek már nem lehettem. Méghozzá Gyurcsány Ferenc miatt, ő vétózta meg, hogy a civilek képviseletében ott lehessek a hatpárti egyeztetéseken.

Természetesen több kedves pártelnök barátom révén folyamatosan követtem a történteket, de mivel sem én, sem az MMM nem volt részese ezeknek az egyeztetéseknek,

ezért az ott hozott eddigi szabályokkal sem mind vagyok tisztában."

Hozzátette, nagyon eldurvult az előválasztási kampány, de ebben ő nem érzi a saját felelősségét, az sokkal inkább a DK-é.

"Szerintem nem elfogadható, hogy egymás személyét, családját, lejáratókampány céltáblájává teszik a közösségi médiában, az egyik fél szervezett kommentelői. Szerintem nem elfogadható, hogy az egyik fél kampányrendezvényén az egyik előénekes, a párt egyik jeles tagja, a másik személyének a lejáratásával foglalkozik, és hosszasan csak erről szónokol. Mi soha nem fordulunk ilyen eszközökhöz."

A beszélgetés során elmondta, tud olyan polgármesterről, akinek testületében a DK-s képviselők azzal zsarolják a település-vezetőt, hogy elveszíti közgyűlési többségét, ha nem támogatja Dobrev Klára miniszterelnök-jelölti kampányát.

A hódmezővásárhelyi polgármester úgy érzi, Karácsony Gergely maga kilépett a pártok árnyékából, ezt pedig hőstettnek nevezte.

Kijelentette, kampányának irányáról maga dönt, nincs "egy olyan személy", akire mindig hallgat.

Úgy érzi, megérdemli az ellenzéki pártok támogatását, mert "segített annyit nekik", hogy ez alapot adjon erre; az elmúlt évek hat miniszterelnök-jelöltje támogatására pedig büszke.

"A DK-s jelöltek mellett is kampányoltam, most az előválasztáson is, legalább egy tucatnyi jelöltjüknek adtam támogató nyilatkozatot" – mondta Márki-Zay Péter.

A Mindenki Magyarországa Mozgalom elnöke szerda délelőtt videót is közzétett legfontosabb üzeneteiről, beszél benne többek között a "tiszták összefogásáról".

Nyitókép: Szigetváry Zsolt