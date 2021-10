Márki-Zay Péter: kérdezzék meg Karácsony Gergelyt Gyurcsány Ferencről

„Nézzék meg, hogy én mennyit beszélek Dobrev Kláráról, ezzel szemben a DK-s rendezvényeken egy külön ember van, aki engem gyaláz” – mondta az Egyenes beszédben Márki-Zay Péter arra reagálva, hogy Dobrev Klára szerint Trump-típusú élet-halál harccá változtatta az előválasztás második fordulóját.

Szerinte Dobrev Klára az egészet úgy állította be, mintha az ellenzéki szavazókról beszélt volna, holott az ATV Híradójának adott interjújában arról beszélt, hogy a Párbeszédes politikusok, akik Dobrev Klárát támogatják nem csak Karácsony Gergelyt, hanem a hazájukat is elárulják.

Azt elismerte, hogy nem volt szerencsés a szóhasználata, de túlzásnak tartja azt a reakciót, ami a DK részéről érkezett.

„Karácsony Gergelyt kérdezzék meg arról, hogy milyen a viszonya Gyurcsány Ferenccel, és hogyan akarták rávenni arra, hogy csináljon bizonyos dolgokat, mert különben leszavazzák a közgyűlésben”

– jegyezte meg az ellenzéki miniszterelnök-jelölt. Sajnálja, hogy gyűlölködésről szól a politika 30 éve, ezen akar változtatni.

„Nagyon szomorú vagyok, hogy azokat az embereket sorra próbálják levadászni, akik egy Orbán Viktorral szemben esélyes jelöltet próbálják támogatni" – jegyezte meg.

Karácsony Gergely kérte, hogy álljanak be Márki-Zay mögé az eredetileg őt támogató pártok, szerinte ezt azért nem tették meg, mert nem minden pártnak és politikusnak érdeke egy Hadházy Ákos által vezetett elszámoltatás. Ők nem tennének különbséget jobboldali és baloldali korrupció között, emiatt tartanak tőle.

Azt is elárulta, hogy

az MSZP elnökségén belül többek között Tóth Csaba nem támogatta, hogy beálljanak mögé.

Szerinte Dobrev Klárát egyedül egy volt miniszterelnök-jelölt támogatja:

Gyurcsány Ferenc.

Ezzel szemben őt

Botka László,

Karácsony Gergely,

Vona Gábor,

Fekete-Győr András és

Szél Bernadett

is támogatja.

Azt is elárulta, hogy Jobbik és a DK szavát adta – az utóbbi írásban is -, hogy amennyiben Márki-Zay megnyeri az előválasztást, akkor beállnak mögé az országgyűlési választáson. Vadai Ágnes: "azt hittem, hogy csak egy rossz 24 órád volt" Vadai Ágnes nyílt levelet írt Márki-Zay Péternek, melyben a a DK frakcióvezető-helyettese többek közt úgy fogalmaz, „összeszorított szájjal hallgatta” az elmúlt napokban, amit Márki-Zay nyilatkozott. „Eddig csöndben voltam, mert azt hittem, hogy csak egy rossz 24 órád volt. Most azonban világos, hogy nem ez a helyzet” – idézi a 24.hu Vadai Ágnest. Ezeket írja: „Arról nyilatkozol, hogy Dobrev Klára gyűlöletkampányt folytat ellened. Mit, Péter? Gyűlöletkampányt? Átgondolod te egyáltalán, amit mondasz?

Azt állítja egyik társad, persze nagy nyilvánosság előtt, hogy van DK-s alapszervezet, amelyik melletted áll. Péter! Nincs ilyen szervezet!

Az állítod, hogy a családod támadja a DK. Ki, Péter? Megmondom én: közülünk senki!

Azt állítod, hogy a Fidesz Klára mellett mozgósít. Péter! Klára mellett? A lelked mélyén te is tudod, hogy egészen más a helyzet.

Azt állítod, hogy csak te jelented a reményt. Nem, Péter! A reményt az ellenzéki összefogásra szavazó sok magyar jelenti.

Feszül szét az együttműködés a szavaid miatt. És nem az eltérő programok miatt, hanem mert ütsz-vágsz mindenkit, aki nem téged támogat ebben az amúgy nagyon szépnek és nemesnek indult előválasztási versenyben.”

Nyitókép: Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere, a Mindenki Magyarországa Mozgalom alapító elnöke (j) és Karácsony Gergely főpolgármester sajtótájékoztatót tart az Országház előtt 2021. október 8-án. MTI/Balogh Zoltán