Előválasztás – Gyurcsány Ferenc: "Péter, ne hazudj korán reggel!"

Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció elnöke Facebook-oldalán reagált Márki-Zay Péter 444-nek adott interjújára.

Mint a volt miniszterelnök az interjúból idézte, "hiába voltam kezdeményezője 2020-ban az összefogásról szóló tárgyalásoknak, részese ezeknek már nem lehettem. Méghozzá Gyurcsány Ferenc miatt, ő vétózta meg, hogy a civilek képviseletében ott lehessek a hatpárti egyeztetéseken", ez az, amihez volna pár észrevétele Gyurcsány Ferencnek.

"Itt van előttem a pártelnökök 2020. október 1-i tanácskozásának jegyzőkönyve. Fájdalom, Péter, de a jegyzőkönyv szerint nem mondasz igazat. Valójában senki, még az előterjesztő se akarta az MMM-et bevonni a pártközi együttműködésbe, mert az ugye nem párt."

Mint felidézte,

Fekete-Győr András előterjesztésére a közös döntés az volt, hogy a megbízottak rendszeresen találkoznak Márki-Zay Péterrel és egyeztetnek, "ez így is történt".

Gyurcsány Ferenc szerint az első ilyen találkozó jegyzőkönyvében az áll, civil kormányfőjelölt fel sem vetette, hogy csatlakozni kívánna a hatpárti egyeztetéshez.

"Mondd, neked nem gyanús, hogy mindenhol engem látsz? Na mindegy. Legalább megvan a mai hazugság. Ezután talán könnyebb napunk lesz" – zárja sorait Gyurcsány Ferenc.

Szerda délelőtt Márki-Zay Péter hosszabb videoüzenetet is közzé tett arról, hogy történelmi felelősség most a DK-s szavazóknak is rá szavazni a párt jelöltjével, Dobrev Klárával szemben a Fidesz-KDNP-kormány leváltásáért.

