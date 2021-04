Percről percre - a koronavírus-járvány hétfői hírei

Tömegesen érkeznek az új-zélandi repülőterekre az utasok Ausztráliából, miután az ottani hatóságok hétfőtől, a koronavírus-járvány enyhülésével, egy év után ismét engedélyezték számukra, hogy karanténkötelezettség nélkül lépjenek a szigetország területére. Habár az ausztrál államok zöme már tavaly engedélyezte az új-zélandi lakosok számára a karanténmentes belépést, az új-zélandi hatóságok mindeddig karanént írtak elő az Ausztráliából érkezők számára, arra hivatkozva, hogy ott szórványosan még előfordultak koronavírusos fertőzések. A többi országból érkezőknek mind Ausztráliában, mind pedig Új-Zélandon továbbra is kéthetes szállodakaranténba kell vonulniuk saját költségükön. Jacinda Ardern új-zélandi miniszterelnök Wellingtonban úgy nyilatkozott újságíróknak, hogy a lazítás jelentős lépés Új-Zéland számára a világhoz való "újracsatlakozásban", és élni kell ezzel a lehetőséggel. Ardern szerint már a közeljövőben Új-Zélandra látogat Scott Morrison ausztrál miniszterelnök, Marise Payne új-zélandi külügyminiszter pedig már szerdán felkeresi Ausztráliát. Ardern és Morrison is arra figyelmeztette az utasokat, hogy a karanténmentes utazási rend folyamatos felülvizsgálat alatt lesz, és az utasoknak fennakadásokra kell számítaniuk a betegség felbukkanása esetén. A helyi média híradásaiban érzelmes reptéri jeleneteket mutatott be a családtagok újbóli találkozásáról az új-zélandi reptereken. A Qantas ausztrál légitársaság bejelentette, hogy heti kétszázra emeli a járatok számát a két ország között, az Air New Zealand pedig harmincra, vagyis csaknem négyszeresére növelte hétfőn járatai számát, a gépeken a helyek 97 százaléka foglalt volt. A világjárvány előtti évben, 2019-ben 1,5 millió ausztrál kereste fel Új-Zélandot, ők a szigetországba látogatók negyven százalékát tették ki. Az Új-Zélandon születettek közül több mint másfélmillióan élnek Ausztráliában, és ott a lakosság két százalékát teszik ki. Ausztrália és Új-Zéland is több mint egy éve korlátozta valamilyen módon a határátlépést azok számára, akik nem voltak az állampolgáraik vagy nem volt tartózkodási engedélyük. Részben ennek köszönhetően ott viszonylag kevés koronavírusos fertőzés történt a többi fejlett országhoz képest. A járvány kezdete óta a 26 milliós Ausztráliában 29 500 fertőzéses eset történt, és 910-en haltak bele a vírus okozta szövődményekbe, míg az ötmilliós Új-Zélandon valamivel több mint 2200 fertőzés és 26 haláleset volt. (MTI)

2021.04.19. 09:56

"Boszorkányüldözés"

Donald Tusk megnyilakozása a Magyarország és Lengyelország demokratikusan megválasztott kormánya és politikai vezető ereje elleni boszorkányüldözés része - kommentálta a nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár az Európai Néppárt (EPP) elnökének a magyar és a lengyel kormány járványkezelését bíráló közlését hétfőn a Kossuth rádióban. Donald Tusk korábban azt írta Twitter-oldalán, hogy a koronavírus-járványban "Magyarország és Lengyelország tragikus rekordokat dönt a halálozások és az új esetek számában". "Illiberális demokráciák működésben. Kevesebb szabadságot, de nagyobb biztonságot ígértek. Ígéretüket be is tartották, de csak az első felét" - írta az EPP elnöke a mikroblogban. Kovács Zoltán szerint Donald Tusk az elmúlt években "provokatőri irányba" ment el, és nyilatkozta alapján "nyugodtan lehetne a liberálisok képviselője is". A politikus szerint Donald Tusk nem átallja politikai célokra felhasználni a járványt, és annak egymással össze nem vethető adatait, ez pedig "mindent elárul az elszántságról és célról". Megjegyezte: az első és második hullám eszközeivel nem lehet hatékonyan védekezni a brit mutánssal szemben, az egyetlen megoldás az, ha mindenkit beoltanak. Ezt a hitet, bizalmat rombolják ezek a megszólalások - jegyezte meg, hozzátéve, hogy ezt teszi a baloldal is, amely napról napra, vagy akár napon belül is képes magának ellent mondani csak azért, hogy ellentmondjon a kormánynak vagy a kormány intézkedéseinek, és bizonytalanságot keltsen a magyar emberekben". Kovács Zoltán szerint Donald Tusk ezeknek a céloknak a szolgálatába állt. Az államtitkár felhívta a figyelmet arra, hogy Donald Tusk állításával szemben Magyarország a többlethalálozásokat tekintve "valahol az európai átlag alatt" van. Kovács Zoltánt kérdezték azzal kapcsolatban is, hogy a CNN amerikai hírtelevízió műszaki igazgatója bevallotta, a CNN "a manipuláció művészetét" gyakorolja, annak érdekében, hogy "megváltoztassa a világot". Az igazgató kifejtette azt is, hogy a hírtelevízió hazug propagandát folytatott, mert az volt a célja, hogy eltávolítsák a hivatalából Donald Trump volt republikánus amerikai elnököt. A szisztematikus manipuláció művészete, amit a CNN tökélyre fejlesztett, az egyik legveszélyesebb fejlemény az elmúlt időszakban. Amikor ez összekapcsolódik politikai célokkal, a koronavírus-járvány kapcsán az egészségügyi védekezésben az elbizonytalanítás kampányával, az szó szerint életveszélyes, emberéleteket követel - jelentette ki Kovács Zoltán. (MTI)