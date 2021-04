A Budaörsi Hermann Ottó Általános Iskolában múlt pénteken zárultak a szervezési feladatok az újranyitást illetően. Ennek keretében előzetesen azt is felmérték, hogy várhatóan hány tanuló fog visszaülni az iskolapadokba, és ehhez képest csak 1-2 százalékos eltérés mutatkozott hétfőn: mindösszesen 38 százalékuk érkezett meg, vagyis

a diákok 62 százaléka maradt távol a jelenléti oktatástól.

Turcsik Viktor megjegyezte: ugyan tájékoztatták a szülőket arról, a jelenlévő diákok elsődleges előnyt élveznek az oktatásban, de köszönhetően a jól bejáratott digitális felületeiknek, az otthon maradt gyerekek is közel azt a szintű szolgáltatást kapják, mint amit eddig is tapasztalhattak. Vagyis a tananyagok felkerülnek az ismert online platformra, és otthon a szülő azt átveheti a gyermekkel. Sőt, digitális „találkozásra” is lehetőséget biztosít néhány pedagógus a valós tanórák keretében. Mindennek azonban megvannak a fizikai – internet-sávszélesség – korlátai, még tesztelik a módszert, tette hozzá az iskolaigazgató.

Bár a pedagógusok közül mindenki fölvette a munkát a budaörsi intézményben, akadnak olyan osztályok, ahová egyetlen tanuló sem érkezett meg, aminek hátterében a szülői munkaközösségek részéről némi szervezettséget sejt Turcsik Viktor. Ugyanakkor úgy véli, ez a fajta hozzáállás a hét folyamán, esetleg a jövő hétre változhat. Az érintett osztályok esetében a tanárok otthonról folytatják a digitális oktatást, nem terhelve tovább az iskola számítógépes-internetes rendszereit.

Az iskolaigazgató tudomása szerint a tanári karból egy fő nem kérte a koronavírus elleni vakcinát, de a többi érintett, beleértve a pedagógiai asszisztenseket és technikai dolgozókat, mind átestek az oltási procedúrán. Ennek ellenére

a biztonságérzetük nem állt helyre a magas kontaktusszám miatt, és továbbra is veszélyben érzik magukat és családjukat,

ami az igazgató szerint elsősorban annak tudható be, hogy sokáig azt lehetett hallani, a teljes védettséghez az első oltás után heteknek kell eltelnie.

Nyitókép: Pexels