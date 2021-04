György István: továbbra sem oltóhelyből, hanem vakcinából van kevés

A Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára a Magyar Nemzetnek kifejtette, hogy az uniós tagállamokhoz képest Magyarország kétszeres sebességgel halad az oltással, ez is mutatja, hogy sikeres az oltási program megszervezése.

Emlékeztetett arra, hogy már több mint 3,25 millió embert beoltottak és közel 1,4 millióan a második dózist is megkapták. Hozzátette, hogy mintegy 1,25 millióan kaptak keleti vakcinát és kétmillióan nyugatit, hangsúlyozva: előbbiek is hatásosak és biztonságosak, a magyar hatóságok kontingensenként külön is bevizsgálják őket, és

ezek nélkül 40 százalékkal kevesebb oltást lehetett volna beadni.

Az oltás megszervezéséről az államtitkár azt mondta: jó elképzelés volt, hogy a teljes egészségügyi rendszerre tervezték a programot és a háziorvosokat is bevonták a folyamatba, hiszen ők ismerik leginkább a pácienseiket. Megemlítette az oltóbuszokat is, amelyeket azokra a kisebb településekre irányítanak, ahol az oltási hajlandóságot a vakcina helyszínre szállításával lehet növelni. Nógrád és Komárom-Esztergom megyében már lezajlott ez a program, most Tolna megyében folytatódik, és Borsodba és Szabolcsba is mennek majd a buszok.

Az eddigi tapasztalatokból világosan látszik, hogy

továbbra sem oltóhelyből, hanem vakcinából van kevés,

a vakcinák mennyisége határozza meg, hogyan lehet az oltásokkal haladni – jelentette ki György István.

Kitért arra is, hogy a baloldal hiába vitatja az eredményeket, az adatokból látszik, hogy megfelelő az oltási ütem. „Az emberek életével játszik a baloldal, amikor egyes vakcinákról lebeszélik a lakosságot vagy az oltási program sikertelenségével riogatnak” – fogalmazott György István.

