Hétfői adatok: lélektani határ alá csökkent az egy nap alatt elhunytak száma

Az előző napi 3706 után vasárnap 2680 új koronavírus-fertőzöttet találtak Magyarországon (753 ezret eddig összesen), az egy nap alatt elhunytak száma a szombati 205 után 197 volt vasárnap, többségük idős, krónikus beteg volt - derül ki a Koronavírus.gov.hu adataiból.

A gyógyultak száma egy nap alatt bő 3 ezerrel, 458 212-re nőtt, az aktív fertőzöttek száma pedig 270 ezer alá csökkent (269 595), egy nap alatt hétszázas javulást mutat ez a szám.

Kórházban viszont egyre többen vannak, a szombati 8445 után 8650 fő, lélegeztetőgépen pedig eggyel többen voltak vasárnap (1052), mint szombaton.

Folyamatosan zajlik az oltás, a legalább első vakcinával beoltottak száma 3 266 425 fő (14 ezer oltást adtak be vasárnap), közülük 1 391 381 fő már a második oltását is megkapta (mintegy 11 ezer második oltást adtak be).

