Operatív törzs: érkezett 68 400, azonnal adható vakcina

Nagyon lassan, de javulnak a járványadatok, bár a kórházban és lélegeztetőgépen lévők száma még mindig növekszik - derül ki a hétfő reggel közzétett friss járványadatokból, amelyeket az Infostarton grafikonokkal együtt megismerhet.

Az operatív törzs az iskolanyitás napján is összeült, majd meghirdette még mindig online tájékoztatóját a legfontosabb aktuális tudnivalókról.

Kiss Róbert, az ügyeleti központ vezetőhelyettese a tájékoztatón elmondta,

1911 maszktalan embert találtak a hétvégén (számuk összesen már 55 ezer fölött van)

visegrádi kalandpark: több vendég is volt a tilosban nyitva tartó helyen

egy vendéglátóhelyet kellett bezárni - egy szarvasi sörözőt

kijárási tilalom: 2974 személlyel szemben intézkedtek a hétvégén

péntek éjjel bejelentést tettek, hogy a pesti Nehru parton hangos zene és kiabálás van, eljárás történt

péntek éjjel Pestszentlőrincen egy zenész születésnapi magánrendezvényre csaptak le egy bisztróban

a korridorokon 218 intézkedés volt

45 132-en vannak hatósági házi karanténban, közülük 3121 ellenőrizhető mobilon.

Müller Cecília országos tisztifőorvos a már ismert járványszámok sorolásával kezdett, kiemelve, hogy minden harmadik magyar már legalább egyszer be van oltva.

68 400 Moderna-vakcina érkezését is bejelentette.

Erről az oltás szempontjából legfontosabb, hogy külön ellenőrzés nélkül, azonnal adható.

Keddre várnak

248 040 adag Pfizer-vakcinát,

később orosz és

kínai oltóanyag is jön még a héten

- mondta.

"Kicsit csökkent az egészségügy nyomása, de további megfeszített munkát igényelnek a mostani számok is" - húzta alá.

Ismételten elmondta, hogy a halálozási statisztikában mindenkit feltüntetnek, aki a halálakor koronavírusos volt, függetlenül attól, hogy a koronavírus-fertőzésbe halt-e bele vagy sem.

Jelezte még azt is, 4 millió 280 ezer ember jelentkezett már oltásra.

Megköszönte az embereknek, hogy húsvétkor fegyelmezettek voltak, emiatt is javulnak most a számok, és megnyithattak az óvodák, valamint az iskolák alsó tagozatai. A szülőket ennek kapcsán kérte, hogy csak teljesen egészséges gyermekeket engedjenek iskolába, ahol pedig szellőztetni kell, amennyit csak lehet, fertőtleníteni, kezet mosni, a szünetekben a gyerekeket a szabadba kivinni, még ha rossz idő van, akkor is, megfelelő ruházatban.

Felidézte, a pedagógusok közül 31 ezer embert hívtak oltásra a hétvégén, 32 százalékuk vette igénybe a soron kívüli oltakozás lehetőségét.

A behívott 210 ezerből 153 ezren kaptak oltást, ez csaknem háromnegyedes arány

- derült ki Müller Cecília szavaiból.

"Mindösszesen nagyjából 200 ezer pedagógus van beoltva Magyarországon" - adta hozzá a korábban beoltott pedagógusok számát.

Ellenanyagszint-mérés

Szólt még az ellenanyagszint-mérésről is:

fontos, hogy mikor történik

nem jelent biztos védettséget a megfelelő mértékű ellenanyagszint, csak körülbelüli tájékozódást segít

a sejtes immunitás mérésére alkalmatlan.

