A koronavírus gazdasági hatása a döntő lökés az Európai Szuperligához

Az Infostart is már többször foglalkozott a tervvel, legutóbb a konkrét elképzelésekről és az elnöknek választott Florentino Pérez véleményéről is hírt adva. Mindazonáltal érdemes egy kicsit továbbgondolni a jelenlegi helyzetet – a múltba is nézve.

A mostani helyzet nagyban hasonlítható az ezredfordulóhoz közeli évekéhez, amikor az AC Milan akkori klubelnöke, egyszersmind a leggazdagabb olaszok egyike, a későbbi miniszterelnök Silvio Berlusconi és az informálisan hozzá köthető médiavállalkozás, a Media Partners ugyancsak Szuperliga néven egy tizenhat csapatos elitbajnokság létrehozását tervezte, az angol, az olasz, a spanyol, a német és a francia bajnokság legjobb csapatainak részvételével.

Akkoriban az UEFA a nagy formátumú svéd elnök, Lennart Johansson vezérletével a Bajnokok Ligája reformjával válaszolt, s – mint utóbb nyilvánvalóvá vált – törte le a „lázadást”, döntést hozva arról, hogy „a 71 induló között gyakorlatilag a kontinens valamennyi erősnek számító alakulata rajthoz állhat a legrangosabb európai klubtrófeáért folyó versenyben. Az új sorozatban nemcsak a bajnoki második helyezettek, de a legerősebb három ország harmadik és negyedik csapata is indulhat.” Az 1998. októberi UEFA-döntés folyományaként a Bajnokok Ligája főtábláján a 24 résztvevő számát 32-re emelték.

Ez akkoriban elégséges reakció volt, s csak azért, hogy lássuk: nincs új a nap alatt, érdemes felidézni, akkoriban az UEFA azzal fenyegetőzött, hogy a Szuperligára kacsingató egyesületeket kizárja az országos bajnokságokból, illetve ezeknek a kluboknak a futballistái nem játszhatnak az Eb- és vb-selejtezőkön, majd a nagy tornákon.

Érdemes feltenni a kérdést:

mennyiben más a mostani helyzet az akkorihoz képest?

Megítélésünk szerint nem lényegtelen különbség a klubok tulajdonosi állományának drasztikus megváltozása 1998-hoz képest. A mostani modell sok tekintetben amerikai mintájúnak mondható, különös tekintettel a „garantált helyekre”, azaz arra, hogy az alapítókat nem fenyegeti a kiesés veszélye.

A jelenlegi állás szerint, amennyiben nem olyan angol klub nyeri meg a Bajnokok Ligáját, amelyik a Premier League-ben lemaradt az első négy helyről, a következő BL-kiírásból kimarad legalább két klub a Big Sixből. A mostani helyzetben lehet, hogy a hatból csak kettő, legfeljebb három mehet majd például a 2021-es főtáblára. A tervezett Szuperliga ennek a kockázatát a nullára csökkentené.

De vissza a tulajdonosi körökhöz: az elmúlt bő két évtizedben a legjobb angol klubok főtulajdonosai amerikaiak, oroszok vagy az arabok lettek. Nem csodálható, hogy a tervek szerint az új szervezetben Perez elnök mögött az alelnöki tisztséget betöltő Joel Glazer, a Manchester Unitedet tulajdonló Glazer család számára az amerikai major sportágak rendszere a minta.

Úgy tűnik, ameddig 1998-ban még hatott az UEFA fenyegetése, ez 2021-ben sokkal kevésbé hatásos.

Érdekes vonulat, hogy a jelentések, illetve a sajtóreakciók szerint a szurkolók is a tervezett átalakítás ellen vannak. Szomorú tény, de éppen a Manchester United hajdani tulajdonosváltása kapcsán láthattuk, hogy a szurkolói reakciók nem befolyásolják a tulajdonosi döntéseket.

Ugyancsak más helyzetet teremt az 1998-ashoz képest a koronavírus-járvány gazdasági hatása. Az állítólag az amerikai JP Morgan által finanszírozott terv kompenzálja a résztvevő klubok veszteségét,

3,5 milliárd eurós részesedést kínálva.

Mi kínál az UEFA? Az Európai Szuperliga lebonyolításával szemben több csapat részvételét. Ugyanakkor a 32-ről 36-ra bővített mezőny nem jelent jelentős különbséget, ha csak azt nem vesszük annak, hogy két csapat „szabadkártyával” is főtáblás lenne: az a kettő, amelyik a részvételt ki nem vívó gárdák közül a legmagasabb UEFA-koefficienssel rendelkezik. A magasabb mérkőzésszám nagyban befolyásolná a résztvevő klubok hétközi programját, érdemes megjegyezni, hogy amikor a BBC beszámolt az UEFA terveiről, Steve Parish, a Crystal Palace elnöke „pusztító hatásúnak” nevezte.

Megjegyzendő, a nagy klubok, annak alapján is, hogy az utóbbi időben óriási erőket és pénzeket mozgósítottak a női labdarúgás fejlesztésére – ennek hatására a Chelsea, a Barcelona, a Bayern München és a PSG jutott az idei BL-kiírás legjobb négy csapata közé, s az angol női élvonal, a Women’s Super League aktuális tabellájának első négy helyezettje a Chelsea, a Manchester City, az Arsenal és a Manchester United – a nagyon közeli jövőben a női labdarúgásban is létre kívánják hozni az Európai Szuperligát.

Fontos szempont, visszatérve a férfiakra, hogy az Európai Szuperliga létrehozói szívesen elkerülnék a háborút, benne maradnának az országos versenyrendszerükben – de az UEFA Bajnokok Ligáját kivégeznék.

Alkalmasint a következő napok, hetek konfliktusának fókuszában ez áll majd. Az UEFA nem akarja, hogy leölje bárki is az aranytojást tojó tyúkot, s megpróbálja majd revolverezni az európai futball arisztokráciáját azzal, hogy kitiltja őket az UEFA versenyrendszerén belüli sorozatokból.

Ugyanakkor a kocka alighanem már el van vetve.

Tárgyalnának

Az Európai Szuperliga 12 alapító klubja tárgyalásra hívta az Európai és a Nemzetközi Labdarúgó Szövetséget (FIFA). A Gianni Infantino FIFA- és Aleksander Ceferin UEFA-elnöknek küldött levélben az ESL arról tájékoztatta a két sportvezetőt, hogy jogi lépések történtek az új szervezet megvédése érdekében, egyúttal sürgős tárgyalásra hívja mindkettőjüket, hogy közösen megvitassák az új versenysorozat részleteit, és hogy az miképpen illeszthető a futball gazdasági rendszerébe.

"Nem arra törekszünk, hogy a Bajnokok Ligáját és az Európa-ligát lecseréljük, hanem hogy versenyezzünk azokkal, és hogy ezek mellett létezzünk" - olvasható a levélben.

A Szuperligát

hat angol (Manchester United, Arsenal, Liverpool, Tottenham Hotspur, Chelsea, Manchester City),

három olasz (Juventus, AC Milan, Internazionale) és

három spanyol (Real Madrid, FC Barcelona, Atlético Madrid)

sztárklub hozta létre.

Nyitókép: MTI/AP/Joan Monfort