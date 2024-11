Ha élne, ordítana fájdalmában - drámai döntést hoztak az orosz fronton

A járművet egy ukrán FPV drón találta telibe talán csak percekkel azelőtt, hogy a katonák odaértek. Egyre nagyobb lánggal égett, ezért az oroszok igyekeztek távol maradni, hiszen nem lehetett tudni, hogy az autót mivel pakolták meg. Ha üzemanyag, vagy lőszer volt a rakománya, akkor bármikor felrobbanhatott volna.

Néhány pillanatig azon tépelődnek, hogy megpróbálják-e kimenteni az égő teherautóban rekedt bajtársukat. Erre az egyikük azt kiáltja: "csak öt liter vizünk maradt!" Aztán valaki hozzá teszi: "robbannak a gumiabroncsok." Erre a felvételt készítő katona sürgetni kezdi többieket, hogy menjenek már onnan, úgysem tudnak segíteni a lángoló teherautó vezetőjén. Sietve beszállnak a saját járművükbe és ekkor a beszélgetés döbbenetes fordulatot vesz.

Russian "tourists" encountered another tourist on their path, who got "lit up" by a Ukrainian drone. They didn't try to save him; they just drove off. pic.twitter.com/yZo9f0DeuV