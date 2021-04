Így "vakcinalepattanózik" a magyar

Vakcina nem maradhat felhasználatlanul – ez már többször is elhangzott az operatív törzs napi tájékoztatóin, és érthető a szempont, hiszen a korlátozott oltásmennyiség mellett fontos, hogy minden rendelkezésre álló adagot eloltsanak az oltópontokon. A háziorvosokhoz és az oltópontokra pontosan annyi embert hívnak be, ahány adag vakcina van, de előfordul, hogy néhányan nem jelennek meg, a felbontott ampullákat viszont fel kell használni – ilyenkor juthatnak lehetőséghez a vakcinavadászok.

Már február elején írt az Infostart arról, hogy az Egyesült Államokban már szokássá vált az esti sorban állás az oltóhelyek előtt abban a reményben, hogy a megmaradó adagokból olyanoknak is jut, akiket aznapra nem rendeltek be. A jelenség már hetek óta tapasztalható itthon is, elsősorban a nagyobb oltópontoknál bukkan fel estefelé több ember abban a reményben, hogy az egészségügyi személyzet oltásra várókat keres majd a felnyitott vakcinaampullák felhasználásához. (A háziorvosok inkább a körzetükben lévő regisztráltak közül hívnak be telefonon sürgősséggel pácienseket.)

A Blikknek most Nyoszoli Ákos operatőr mesélte el, hogy egy barátjának az oltóponton jelezte a nővér, hogy többen nem jöttek el a megkapott időpontra, és szóljon az ismerőseinek, mert a hivatalos rendelési idő után azonnal beolthatják őket. Mire odaértek, már legalább hatvan ember állt ott sorban. Egy asszisztens felírta a neveket, taj-számokat, és közölte, nagyjából 80-100 adagra elég megbontott ampulla van az oltópontokon. Be is oltottak minden utólag jelentkezőt.

A tájékozódásban - hogy hol lehet vakcinához jutni és mikor - a Facebookon külön csoportok is alakulnak a lap összeállítása szerint, például Budajenő környékén is van ilyen.

A lap által megkérdezett orvos megerősítette, nem lehet visszafagyasztani a többadagos dobozból kivett oltóanyagot, ezért logikus, hogy az oltóponton dolgozók mindent megtesznek annak érdekében, hogy egy cseppje se menjen kárba, de erre egyelőre nincs szabályozás.

