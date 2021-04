India már magát sem tudja ellátni oltással

Békeidőben az indiai Szérum Intézet a világ legnagyobb vakcinagyártója: az éves szinten eladott oltásmennyiség 60 százalékét gyártja. Nem csoda, hogy a COVAX nemzetközi kezdeményezés is partnerkapcsolatot kötött vele annak érdekében, hogy az itt készített AstraZeneca-oltásvariáns, a Covishield minél hamarabb eljuthasson sokakhoz. A papírok aláírásának idejében azonban senki sem látta még előre, hogy az indiai második hullám milyen lesz.

Vasárnap 261 500 friss esetet jelentettek az országban, ami rekord a már eddig sem túl alacsony napi esetszámok között, írja a CNN. A járvány kezdete óta megbetegedettek száma túllépte a 14 milliót, most már komolyabb kijárást korlátozó intézkedéseket vezettek be a 19 milliós Delhiben éjjelre, illetve hétvégékre is. A kis falukból a nagyvárosokba dolgozni beköltözők tömegekben utaznak haza, attól félve, hogy a lezárások miatt munka és megélhetés nélkül maradnak. Mindezek tetejében pedig Indiának már annak ellenére sincsen elég oltása, hogy a Covishield kivitelét korlátozzák, priorizálva a hazai felhasználást. Az eredeti tájékoztatás szerint március és április hónapra vonatkozik a csökkentés, de látva a jelenlegi helyzetet, nehéz elképzelni, hogy egyhamar változni fog majd a beszállítói probléma.

Indiában is hiány van

Csak márciusban és április 90 millió adagot kellett volna a Szérum Intézetnek szállítania a COVAX részére: eddig csak 28 millió adagot szállítottak le az idei évre ígért 200 millióból, úgy, hogy már januárban is volt egy hasonló korlátozás, akkor a legveszélyeztetettebbek beoltására hivatkozva. Mindennek a szegény afrikai országban élők isszák meg a levét: az oltás lehetősége egyre távolabb kerül tőlük.

India jelenleg kétféle vakcinát használ a tömeges immunizáláshoz: a Covishield mellett egy helyben fejlesztett, Covaxin nevet viselő szert.

Januárban az idősek és az egészségügyben dolgozók beoltásával kezdték az immunizálást, eredeti tervük augusztusig 300 millió ember beoltása volt az 1,3 milliárdos népességű országban. A cél nagyon messzinek tűnik: mindössze 14,3 millió ember kapta meg az oltás mindkét adagját, vagyis India lakosságának 1 százaléka. A második hullám hatására felgyorsították az immunizálást, ám mostanra már a vakcinahiány a probléma - az oltópontokról azért kell elküldeni az embereket, mert nincs mivel immunizálni őket.

A kormány szerint minden rendben

A leginkább érintett Mahárástra tartományban már 11,1 millió adag oltást adtak be: a 45 év fölöttieknek ajánlják fel a vakcinát, de ők hiába mennek oltópontokra, ha ott elküldik őket a hiány miatt. Ennek hátterében pedig az alapanyagok elérhetősége áll: India tudna több oltást is gyártani, de egyes alapvető anyagok hiányoznak ehhez. Most igyekeznek átállni a helyben vagy szomszédaiknál elérhető alapanyagokra, de az is kihívás, hogy

nagyon rá vannak utalva a Szérum Intézetre.

Több állam igyekszik nyomást gyakorolni a kormányra a vakcinahiány kapcsán, de onnan csak az az üzenet érkezik, miszerint minden rendben és kontroll alatt van.

Narendra Modi elnök csak magasztalja a vakcinázás terén nyújtott teljesítményt, kiemelve, hogy az első ország volt India, amely elérte a 100 millió beadott adagot. Indiának ez 85 nap alatt sikerült, míg az Egyesült Államokban 89, Kínának pedig 102 nap kellett hozzá Modi elnök irodájának információi szerint. Az egészségügyi minisztérium pedig azzal érvel, nem az ellátásban, hanem a szervezésben és a tervezésben vannak hibák.

Jó lenne a külföldi is

A gondokra rávilágít, hogy India most már külföldi oltásokat is hajlandó lenne használni: már

a WHO, nyugati államok vagy Japán engedélyezte vakcinákat gyorsított eljárásban venné használatba, de ez sem jelenthet gyors megoldást.

Bár az ország szívesen gyártana is helyben ezekből a szerekből is, a nagy gyártóknak az indiai igények kielégítése előtt a már szerződésben lekötött adagokat kell átadniuk partnereiknek, így egyhamar nem fognak Indiában szállítani.

Mindeközben a Kumbh Mela nevű vallási ünnep emberek millióit tereli Haridwar városába, ahol meg is ugrott az új megfertőződés száma. A figyelmeztetések ellenére tömegek gyűlnek össze imádkozni vagy a Gangeszben együtt megmerítkezni a világ legnagyobb zarándoklatán - amely valódi szuperterjesztő eseményként az indiai koronavírus-járvány legfeketébb időszakáét hozhatja el.

