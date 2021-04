Nem csak beoltva, hanem oltásért is lehet már utazni

Több európai utazásszervező is beemelt kínálatába olyan utazást, melynek része az is, hogy oltást kapjanak az őket választók - írja a Euronews. Az összeg, melyet cserébe kérnek, több százezer forintra rúg, de akad olyan utazás is, amely három hetes luxusvakációval kombinálja az oltás felvételét egymillió forint fölötti összegért.

A norvég World Visitor iroda kétféle csomagot kínál, melyekkel Oroszországban a helyi fejlesztésű Szputnyik V-hez juttatják az oltást igénylőket. Az olcsóbb, így is 1200 eurós, azaz nagyjából 430 ezer forintos csomag esetén három hét eltéréssel tesznek két rövid látogatást Moszkvában, melynek keretében beoltják őket - ehhez a vakcinát Oroszország ingyenesen biztosítja, viszont

tolmács- és orvosi költségeket az utazónak kell a csomagdíjon felül kifizetnie.

A nagyobb csomag egy 23 napos tartózkodást magában foglaló lehetőség, melyben a 2. és a 22. napon oltanak, közt luxushotelben élvezhetik a vendégek a wellnesst - illetve, ahogyan azt a honlap jelzi, dönthetnek utazgatás mellett is, mivel információik szerint a Szputnyik V egy adag után is 61 százalék védelmet ad. Hogy mikortól, arra nem térnek ki. Választható még a Euronews információi szerint török utazás is, amelyen oda- és visszafelé is szerepel egy moszkvai kitérő egy reptéri oltópontra, de ez jelenleg nem szerepel az oldalon.

A Fit Reisen is hasonló utakat tervezett kínálni februártól, ám ezt az elképzelést elvetették, amikor áprilisban úgy tűnt, drasztikusa felgyorsul a német oltási terv. Mivel ez nem történt meg, könnyen lehet, hogy mégis bevezetik kínálatukba az ilyen utakat.

Az osztrák Impfreisen ilyen utakra vesz fel előjegyzést: honlapjuk tanúsága szerint 5000 ember már jelezte náluk részvételi szándékát, ám egyelőre úgy tűnik, a program Thierry Breton uniós biztos nyilatkozatát követően - miszerint az EU-nak nincsen szüksége a Szputnyik V oltásra - zátonyra futott. Ez a cég is orosz oltást szervezett volna az érdeklődőknek, ám a biztos nyilatkozata után - és annak ellenére, hogy az EMA-nal zajlik az orosz vakcina engedélyeztetése - partnerük állításuk szerint visszakozott, így jelen pillanatban senkit nem tudnak azért utaztatni, hogy beoltsák.

A vakcinaturizmus hajtóerejének az orosz oltás tűnik:

hivatalos Twitterén egy Sputnik Vaccinated, azaz Szputnyikkal oltva programról április elsején közöltek beharangozó posztot, később biztosítva arról a kommentelőket, hogy nem áprilisi tréfáról van szó. Egyelőre annyit árultak el, hogy júliusban indul a program - bár elsődlegesen az oroszok beoltása a cél -, amelyről majd követőiket értesítik elsőként.

Aki vakcinaturista-programra fizet be, annak tudatában kell, hogy ezt tegye, hogy semmiféle garancia nincsen arra, hogy tényleg kap oltást is az utazás közben. Emellett etikai kérdések is felmerülnek a lehetőséggel kapcsolatosan: a fejlődő világ oltástól leginkább elzárt emberein egy ilyen lehetőség biztosan nem segít, sőt, még hátrányosabb helyzetbe hozza őket.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán