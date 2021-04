Éhséglázadástól tartanak Brazíliában

São Paulo legnagyobb favelájában, Heliopolisban már korábban is több száz család életben maradásának zálogát jelentették az ételosztások. Ahol a koronavírus előtt 300 család képviselője állt sorban, hogy az egy tál tésztaételből, egy adag rizsből, két csomag kekszből és egy doboz tejből álló adománnyal másnap reggelig kihúzzák, ott most ezernél is több ember vár ételre, írja a BBC.

Elvesztették munkájukat

Nem meglepő: a favelák lakói nem a fehér gazdaság munkavállalói, kisegítenek, ha takarítani vagy tortát sütni kell, de járvány idején épp az ilyesmin spórolnak a családok. Már hajnali háromkor beállnak a sorba - Marcivan Barreto, az ételosztás helyi koordinátora attól tart, hamarosan szupermarketeket kezdenek el fosztogatni az éhező emberek.

"Ha az ember éhezik, kétségbe is fog esni"

- fogalmaz.

Az első hullám idején bevezetett koronavoucherek 67 millió emberhez jutottak el a kormány jóvoltából, havi 32 ezer forintnyi real értékben segítséget nyújtva. Jair Bolsonaro elnök, aki a jóléti kiadások nagy ellenzője, saját népszerűségét is növelte az intézkedéssel, amely a brazil állam történetének legnagyobb gazdasági segélycsomagját jelentette. A hatás csak átmeneti volt: az eladósodott brazil állam megszüntette, majd kevesebb ember számára és alacsonyabb értékben tette elérhetővé a segélyt.

Kétségbeesés a hajléktalanság peremén

A BBC-nek nyilatkozó Luciana Firminho részben ennek eredményeképp is férjével együtt csakis élelmiszerosztásokra támaszkodva tudja ellátni öt gyermekét. A favelában, pár zsúfolt szobában élő családban az apa alkalmi munkákból élt, az anya pedig egy szépségszalonban dolgozott, ám a pandémia érkeztével az állását elvesztette. Nap mint nap döntenie kell, hogy tejet vagy pelenkát vegyen, miközben albérletet sem tudnak már fizetni, így azt is tudja, hogy hajléktalanság vár rájuk. A nő legkisebb gyermeke kilenchónapos: azt mondja, talán azzal tenné a legjobbat neki és testvéreinek, ha az állam gondoskodására bízná őket.

Katasztrofális a helyzet

A Brazíliában 370 ezer halálos áldozatot követelő koronavírus az országot egészségügyi és társadalmi katasztrófahelyzetbe sodorta. Egy friss kutatás szerint

a háztartások 60 százaléka küzd a megélhetésért

és nincs elég ennivalója. Bolsonaro támogatása egyre csökken, részben az élelmiszerosztások csökkenése miatt: igaz, maradtak olyan támogatói, akik szerint a háttérhatalmak dolgoznak csak ellene. Támogatói tagadják, hogy az ország helyzete kimagaslóan rossz lenne – elméletük szerint nem ismerik más országok teljes halálozási adatait, így nem tudnak véleményt alkotni arról, mi a valódi helyzet máshol. A lassú immunizálással kapcsolatban a brazil gyógyszerengedélyeztetési hatóságot vádolják azzal, hogy túl lassan hozott döntést.

Brazíliában az elnök elmozdítására irányuló hangok egyre erősebbek, s miután Lula korábbi elnökkel szemben megszűnt a korrupció vádjával indított eljárás, a jövő évi elnökválasztás előtt Bolsonarónak van mitől félnie. Igaz, addig az élelmiszerosztásokra várók sora egyre hosszabb, a kórházi ágyak telítettsége egyre magasabb, a frissen ásott sírok száma pedig egyre több lesz. A favelák világa

Rióban 1000, Sao Paulóban 1600 favela van.

A rossz infrastruktúrával rendelkező favelákban a betegségek nagyon könnyen terjednek, ezek a területek igen sűrűn lakottak is egyben.

