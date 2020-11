Klasszikus vérvonalat hoznak vissza a Hortobágyra

Egy-két hét múlva megkezdődik a szürkemarhák ellési szezonja a Hortobágyon: a szakemberek nagy várakozásokkal tekintenek az idei borjak születése elé, mivel azok segíthetnek visszahozni a klasszikus vérvonalat a pusztára.

"Kora tavasszal nagyon szép üszőket választottunk ki, amelyeket régi, vonalalapító bikák spermájával raktunk be. Ez azt jelenti, hogy a hatvanas-hetvenes években élt bikákat tudunk utódaik segítségével visszahozni a pusztára. Ez tenyésztési szempontból nagyon fontos, ilyen munkát nem végzett a Hortobágyon régóta senki. Remélem, csodálatos kis bikák fognak születni és ezzel is tudjuk majd javítani a magyar szürkeszarvasmarha-állományunk genetikai minőségét" - mondta az InfoRádiónak Medgyesi Gergely, a Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Kft. igazgatója.

Az ellési szezon végére, februárra háromezer szürkemarha lesz állományukban, de 250 nóniusz lovat is tartanak. A génmegőrző gondos gazdaként vigyázza állományát és a területet, amelyen azzal dolgozik: Medgyesi Gergely szerint csak látványról nem lehet megkülönböztetni, hogy a pusztán hol tenyésztenek ők és hol a gazdák. Tevékenységüknek gazdasági haszna éppúgy van, mint génmegőrzési: enélkül nem maradhatna meg az a génállomány, amelyet örököltünk, de nem ez az egyetlen fontos része tevékenységüknek.

"Az állatok legeltetésével a Hortobágyi Nemzeti Park területén természetvédelmi célokat valósítunk meg, ezzel tud olyan maradni a puszta, amilyennek lennie kell"

- tette hozzá.

"Ridegtartás nélkül a gyomfajok nagyon nagy sebességgel ütnék fel fejüket, kiszorítva másokat. A fajok számában komoly csökkenés mutatkozna, az ökoszisztéma megbomlana, a földön fészkelő madarak eltűnnének, jobb erre nem is gondolni!" - mondta el Medgyesi Gergely.

Hozzátette: fontos számukra a hagyományőrzés is, a csikósok és gulyások munkája is megmaradhat így a Hortobágyon. A génmegőrző állománya A szürkemarha és a nóniusz mellett 110 racka birka, 390 merinó juh és 400 bivaly is van állományukban. Idén dús gyepet adott nekik a puszta, de most már itt az ideje a behajtásnak, hodályokba terelik az állatokat. Az ellési szezon hónapokon át tart majd ezekben.

Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt