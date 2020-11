Másfél hónapja nem látott helyzet a benzinkutakon

Nem várt mértékben emelkedett néhány nap alatt a Brent típusú olaj átlagára, a változás mértéke az 5 dollárt is meghaladja a hordónkénti árban november 6. óta. Erre már a hazai üzemanyagárak is reagálnak, így a benzin és a gázolaj literenkénti átlagára is emelkedni fog pénteken bruttó 4-4 forinttal - írta a holtankoljak.hu.

A benzin legutóbb szeptember 23. drágult, azóta stagnált vagy csökkent az ár. A gázolaj ára október 21-én emelkedett legutóbb, azóta hat forinttal csökkent.

A benzin literenkénti átlagára 352 forint lesz, míg a gázolajé 367 forint lesz péntektől.

Nyitókép: Pixabay