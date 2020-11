Hiába ingyenes a parkolás, van, ahol most is büntetnek

November 4-én éjféltől ingyenes lett a parkolás országos szinten. Van azonban néhány helyszín, amelyekre nem vonatkozik a rendelet, és továbbra is bírságolnak – írja a hvg.hu.

Számos magánutca is van a városokban, amelyek egy részében a megszokottól eltérő közlekedési és parkolási szabályok lehetnek érvényesek. A közforgalom előtt megnyitott utcákban sokszor az építtető cég látja el az útkezelői és egyéb feladatokat is. Ilyen például a budapesti XI. kerületi Aliz utca egy része is, ahol pénzt szednek a parkolásért a saját előírásaik szerint. Itt még a zöld rendszámos autóknak is kell fizetni.

De a mobilparkolást működtető cég értesítése szerint nemcsak Budapesten van ilyen bírságveszélyes útszakasz, hanem Debrecenben, Győrben, Balatonfpreden, G9döllőn, Tihanyban és Zalaegerszegen is

Nyitókép: zugloiparkolas.hu