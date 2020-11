Az Országgyűlés semmiképp sem fog leállni

Harmincnégy törvényjavaslattal és az alaptörvény-módosítással foglalkozik az Országgyűlés a következő időszakban. "Mert ha az ország is dolgozik, az Országgyűlésnek is dolgoznia kell" - írta Varga Judit igazságügyi miniszter a Facebook-oldalán szerdán.

Közölte: "tavasszal azzal vádoltak minket, hogy beszüntettük a parlament munkáját. Ez egy kamuhír volt. A parlament, a kormánypártok és az ellenzék akkor is dolgozott, mint ahogy most is dolgozni fog az országot érintő legfontosabb ügyeken".

Varga Judit a legfontosabb témák között említette a "kamupártok" elleni fellépést a választási törvény módosításával, ami megítélése szerint "minden tisztességes politikus érdeke". Fontos téma lesz továbbá a családok védelméről szóló alaptörvény-módosítás, amely "az édesanyák, édesapák és a gyermekek érdekeinek a védelméről és képviseletéről szól" - tette hozzá.

Tavasszal, azzal vádoltak minket, hogy beszüntettük a Parlament munkáját. Ez egy kamu hír volt. A Parlament, a... Közzétette: Varga Judit – 2020. november 11., szerda

A miniszter felsorolásában szerepel az "egyetemek védelmére születő alaptörvény-módosítás, amely biztosítja a felsőoktatás autonómiáját és függetlenségét, hogy politikától, kormányoktól és külső befolyástól mentesen tudják végezni a munkájukat". Említi végül az átláthatósági záradékot, amely - mint írta - biztosítja, hogy a közpénzek felhasználásának lehetőségei "mindenki számára egyértelműek legyenek".

"A munka az Országgyűlésben sem áll le, ahogy az országnak is működnie kell" - zárta bejegyzését Varga Judit.

Nyitókép: MTI/EPA/Olivier Hoslet