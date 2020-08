Orbán Viktor: ha lesz vakcina, nálunk is lesz

A miniszterelnök bízik abban, hogy az operatív törzs képes lesz körülhatárolni a gócpontokat. Ha valahol feltűnik egy szuperfertőzött, akkor megjelenik a speciális egység, a kontaktkutatás mellett több elkülönítést is végeznek.

Orbán Viktor a Kossuth Rádió reggeli műsorában továbbra is azt kérte az ország polgáraitól, hogy ők is segítsék a védekezést. Vannak egyértelmű szabályok - a távolságtartás, a maszkviselés -, de nem lehet az élet minden apró rezdülését szabályozni, kell a polgárok együttműködése.

Fontos az emberek józansága, intelligenciája.

Ha valaki felelősen gondolkodik, az a közbelátás a közjó érdekében nem megy emberek közé, amikor köhög, lázas.

Szabadság és felelősség

A kormány elvégzi a munkáját, de Orbán Viktor arra kér mindenkit, hogy felelősen viselkedjen. A miniszterelnök példaként említette, hogy jogilag meg lehetne tartani a tűzijátékot augusztus 20-án, de ez egy olyan helyzet lett volna - nagy tömeg gyűlik össze a Duna partján - amely a járványhelyzetben hatalmas kockázattal jár, tehát a felelős döntés az volt, hogy nem tartják meg a tűzijátékot.

A miniszterelnök hangsúlyozta, mindenkit arra kért, hogy ha külföldre utazik, amikor kiválasztja az úti célt, járványügyi szempontból biztonságos országot vállaljon.

"Ha lesz vakcina, nálunk is lesz"

Az emberiség rendezettebben fordul rá a második hullámra, Magyarország is így tesz - fogalmazott a rádióinterjúban a miniszterelnök, aki a koronavírus elleni vakcináról azt mondta, azt versenyben, a világ több pontján fejlesztik, ami jó, mert egymást hajtják a kutatük. Ugyanakkor azt is jelenti, hogy amikor kijönnek a vakcinák, azok hatékonyságát vitatni is fogják. Mint mondta, arra kérte az egészségügyért felelős minisztert, Kásler Mikóst, hogy amikor kijön az első vakcina, azt nagyon alaposan, józanul értékeljék és mondják el az eredményt az embereknek.

Amit most az ország tehet, hogy ötmillió adag vakcinát rendelt, tehát ha lesz vakcina, nálunk is lesz.

A migrációs nyomásról is beszélt Orbán Viktor. Mint fogalmazott, a migráció most már nem csak biztonsági hanem járványügyi kérdés is, ezért az kérte a belügyminisztert, hogy teljes határozottsággal lépjenek fel a migrációs nyomás ellen, mert a biztonság fontosabb minden hírverésnél vagy pozitív PR-nál.

Orbán Viktor megerősítette, hogy miután nagyon nagy az érdeklődés a nemzeti konzultáció iránt, az eredetileg augusztus 15-én lejáró határidőt augusztus 31-ig meghosszabbították.

"Ha munka van, minden van"

Kétnaponta kap adatokat a munkanélküliségről, szerinte egyetlen számra kell igazán figyelni, a ténylegesen dolgozók számára. "Ma többen dolgoznak, mint januárban, és kevesebben, mint egy éve ilyenkor."

A kormány még 35 ezres különbséget lát, de mint mondta, jól haladnak, csökken a különbség az egy évvel korábbi adatokhoz képest.

A miniszterelnök a munkahelyteremtés kapcsán azt mondta, szerinte 2010-ben a választást azzal nyerték meg, hogy tíz év alatt egymillió új munkahely létrehozását vállalták. 8-9 év alatt több mint 800 ezer új munkahelyet hoztak létre, ez szerinte világrekord. Büszke lehet Magyarország arra, hogy képes volt ennyi embernek munkahelyet teremteni, olyan ország lett, ahol az emberek elhiszik, hogy érdemes a család biztonságát, jövőjét a munkára és nem segélyekre alapozni - mondta Orbán Viktor.

