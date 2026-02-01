ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
381.42
usd:
321.78
bux:
128831.58
2026. február 1. vasárnap Ignác
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
driving a car
Nyitókép: Bim/Getty Images

Nem kell vezetni ahhoz, hogy 100 ezres bírságot kapjon

Infostart

Átfogó törvénymódosítást készít elő a szlovák belügyminisztérium, melynek értelmében nem csak a közlekedési eszközzel éppen aktuálisan szabálytalankodót, hanem a jármű tulajdonosát is megbüntethetik.

A belügyminisztérium átfogó törvénymódosítást készít elő a közúti közlekedés területén, amely jelentős változásokat hozhat az autósok és más közlekedők mindennapjaiban. Az új szabályozás gyakorlatilag mindenkit érint: a személy- és tehergépkocsi-vezetőket, a járműtulajdonosokat, az autósiskolákat, valamint a kerékpárosokat és az elektromos rollerek használóit is – írja a parameter.sk híradása nyomán az Autószektor.

Az egyik legfontosabb változás az úgynevezett objektív felelősség szigorítása. Ennek értelmében a jármű tulajdonosa akkor is bírságot kaphat, ha a szabálysértést nem ő követte el, hanem más vezette az autót.

A hatóságok így a kamerák és radarok által rögzített felvételek alapján közvetlenül a tulajdonosokat vonhatják felelősségre.

A törvényhozók a módosítással az alábbi bírságösszegeket javasolják:

  • vezetés közbeni mobilhasználat: 249 euró;
  • a biztonságos követési távolság be nem tartása: 99 euró;
  • kereszteződésbe való behajtás annak ellenére, hogy a sofőr nem tud továbbhaladni, ezáltal pedig akadályozza a forgalmat: 99 euró;
  • a szemközti sávban való haladás: 249 euró;
  • a biztonsági öv használatának elmulasztása: 78 euró.

Az önkormányzatok jogkörei is bővülnek: a települések bizonyos közlekedési szabálysértéseket önállóan intézhetnek majd, rendőrségi közreműködés nélkül, ami felgyorsíthatja az eljárásokat.

A módosítás érinti a katonai rendőrséget is: a törvény pontosabban meghatározza majd annak hatásköreit a közúti forgalomban, és javítja az együttműködést az állami rendőrséggel.

A teherautósok számára kedvező, hogy megszűnik a 7,5 tonna feletti járművek általános előzési tilalma az autópályákon.

Az előzés bizonyos feltételek mellett engedélyezett lesz, míg a tiltásokat helyi szinten, közlekedési táblákkal szabályozzák majd.

Módosulnak továbbá a hétvégi és ünnepnapi közlekedési tilalmak időpontjai is, valamint bővül azon kivételek köre, amelyekre a tilalom nem vonatkozik.

Szintén fontos változás, hogy műszaki vagy üzemeltetési okokból a 12 tonnánál nehezebb járművek számára engedélyezett lesz a behajtás a III. osztályú utakra, például tankolás, szerviz vagy műszaki vizsga céljából, településeken kívül.

Kezdőlap    Autó    Nem kell vezetni ahhoz, hogy 100 ezres bírságot kapjon

közlekedés

szlovákia

bírság

autó

törvénymódosítás

vezetés

tulajdonos

szabálytalanság

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Bécset ostromolja Orbán Viktor legfőbb politikai szövetségese

Bécset ostromolja Orbán Viktor legfőbb politikai szövetségese

Politikai földrengésként értékelik az osztrák elemzők a legfrissebb pártpreferencia-adatokat, melyek szerint a bevándorlásellenes Osztrák Szabadságpárt nemcsak országosan, hanem a hagyományosan baloldali fellegvárnak számító Bécsben is átvette a vezetést. A mérések szerint az FPÖ és a szociáldemokrata SPÖ jelenleg fej-fej mellett, 25,9 százalékon áll a fővárosban.
VIDEÓ
Venezuela, Grönland, Irán: hol lép ismétDonald Trump? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
Eb-ezüstön átvezet az út az olimpiai aranyéremhez? Varga Zsolt, Inforádió, Aréna
MÁV, Volán, HÉV: mi újul meg 2026-ban? Hegyi Zsolt, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.02. hétfő, 18:00
Tárnok Balázs
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet kutatásért felelős igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Trump baltával ugrott neki a világrend átfaragásának, sokan csak a fejüket fogják

Trump baltával ugrott neki a világrend átfaragásának, sokan csak a fejüket fogják

Szinte fű alatt, mindenféle látványos hajcihőtől mentesen az Egyesült Államok 2026 január végén bemutatta a legújabb Nemzetvédelmi Stratégiáját (National Defense Strategy – NDS). A dokumentum szinte alapjaiban változtatja meg az Egyesült Államok korábbi nézeteit, ami illeszkedik ahhoz, amit Donald Trump amerikai elnök kormánya hangoztatott az utóbbi időben. A radikális változások azonban nem mindenkinél váltottak ki támogatást, sokak szerint az új stratégia hemzseg a hibáktól.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Friss bűntérkép: ezek a legveszélyesebb települések ma Magyarországon - a te lakhelyed is rajta van?

Friss bűntérkép: ezek a legveszélyesebb települések ma Magyarországon - a te lakhelyed is rajta van?

Tippeljetek, 2025-ben hol volt a legveszélyesebb élni Magyarországon: Budapesten, Heves megyében vagy Jászapáti környékén? A HelloVidék most utánajárt,

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Second Epstein victim claims she was sent to UK for sex with Andrew, lawyer says

Second Epstein victim claims she was sent to UK for sex with Andrew, lawyer says

The woman, then in her 20s, says the alleged encounter happened at Royal Lodge in 2010.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 30. 20:52
Megfagyott a szemtanúk ereiben a vér a lángoló kerekű török kamion láttán
2026. január 30. 06:50
300 felett repesztett a BMW, kiakadt a tulaj a lefoglalás miatt
×
×
×
×