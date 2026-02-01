Nem kell vezetni ahhoz, hogy 100 ezres bírságot kapjon

A belügyminisztérium átfogó törvénymódosítást készít elő a közúti közlekedés területén, amely jelentős változásokat hozhat az autósok és más közlekedők mindennapjaiban. Az új szabályozás gyakorlatilag mindenkit érint: a személy- és tehergépkocsi-vezetőket, a járműtulajdonosokat, az autósiskolákat, valamint a kerékpárosokat és az elektromos rollerek használóit is – írja a parameter.sk híradása nyomán az Autószektor.

Az egyik legfontosabb változás az úgynevezett objektív felelősség szigorítása. Ennek értelmében a jármű tulajdonosa akkor is bírságot kaphat, ha a szabálysértést nem ő követte el, hanem más vezette az autót.

A hatóságok így a kamerák és radarok által rögzített felvételek alapján közvetlenül a tulajdonosokat vonhatják felelősségre.

A törvényhozók a módosítással az alábbi bírságösszegeket javasolják:

vezetés közbeni mobilhasználat: 249 euró;

a biztonságos követési távolság be nem tartása: 99 euró;

kereszteződésbe való behajtás annak ellenére, hogy a sofőr nem tud továbbhaladni, ezáltal pedig akadályozza a forgalmat: 99 euró;

a szemközti sávban való haladás: 249 euró;

a biztonsági öv használatának elmulasztása: 78 euró.

Az önkormányzatok jogkörei is bővülnek: a települések bizonyos közlekedési szabálysértéseket önállóan intézhetnek majd, rendőrségi közreműködés nélkül, ami felgyorsíthatja az eljárásokat.

A módosítás érinti a katonai rendőrséget is: a törvény pontosabban meghatározza majd annak hatásköreit a közúti forgalomban, és javítja az együttműködést az állami rendőrséggel.

A teherautósok számára kedvező, hogy megszűnik a 7,5 tonna feletti járművek általános előzési tilalma az autópályákon.

Az előzés bizonyos feltételek mellett engedélyezett lesz, míg a tiltásokat helyi szinten, közlekedési táblákkal szabályozzák majd.

Módosulnak továbbá a hétvégi és ünnepnapi közlekedési tilalmak időpontjai is, valamint bővül azon kivételek köre, amelyekre a tilalom nem vonatkozik.

Szintén fontos változás, hogy műszaki vagy üzemeltetési okokból a 12 tonnánál nehezebb járművek számára engedélyezett lesz a behajtás a III. osztályú utakra, például tankolás, szerviz vagy műszaki vizsga céljából, településeken kívül.