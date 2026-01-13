Palkovics László: a világ legmodernebb gyártói jelentkeznek a ZalaZONE-hoz

A ZalaZONE Alapítvány kuratóriumi elnöke felidézte, hogy az elmúlt években több bizonytalanság jellemezte az autóipart a változó hajtásláncok és az újonnan megjelenő ázsiai gyártók miatt, de úgy tűnik, hogy mostanra rendeződtek ezek a kérdések, és ismét fejlődési pályára állt az iparág. Magyarország jó helyzetben van, a világ legmodernebb gyártói működnek itt: megnyílt a BMW legújabb gyára, a Mercedes megkétszerezi a kapacitásait, a BYD pedig a világ egyik legnagyobb gyártójaként van jelen.

Ezek a folyamatok a zalai tesztpályára is hatással vannak, az újgenerációs járművek igénylik a megfelelő validációs környezetet és energetikai megoldásokat, Zalaegerszegen pedig a vezetéstámogató rendszerek és az önvezető járművek vizsgálatára is alkalmas a pálya. A már meglévő kapacitások újakat is vonzanak, nemcsak egyetemeket és kutatóintézeteket, jelenleg is zajlanak tárgyalások olyan nagy cégekkel, amelyek beruházóként vagy a szolgáltatások igénybe vevőiként jellenének meg, például a típusjóváhagyások folyamatában - jelezte Palkovics László.

Arra is kitért, hogy az autóiparra építve hogyan lehetne a zalai tesztkörnyezet adottságait más high-tech termékeknél is alkalmazni. Miután a kormány elhatározása szerint a humanoid robotok terén Magyarország kiemelkedő szerepre törekszik Európában, ezért hamarosan Zalaegerszegen is megjelennek olyan cégek, amelyek robotok épületen belüli vagy azokon kívüli vizsgálatát végzik, a tesztpályán kialakított smart city például kiválóan alkalmas erre.

Palkovics László elmondta: a zalai tesztpályát már mintegy 80 olyan autógyártó vagy autóipari beszállító veszi igénybe, amelyik rendszeresen visszatér, és kínai és török cégek is komoly érdeklődést mutatnak. Az üzemeltető Autóipari Próbapálya Zala Kft. tavaly már nyereséget termelt.

Vigh László, a térség országgyűlési képviselője (Fidesz-KDNP) a sajtótájékoztatón emlékeztetett arra, hogy még csak 30 százalékos készültségen állt a tesztpálya, amikor megérkeztek az első megrendelők, és később már bővíteni kellett az eredetileg 12 személyautó és 6 teherjármű befogadására alkalmas technikai épületsort. A múlt évben készült el a 4,4 kilométeres, 300 kilométeres sebességre is alkalmas oválpálya, és a 265 hektáros terület fejlesztése is folytatódik a megrendelői igények alapján.

A környező iparterületen az AVL, a Bosch és a Rheinmetall után ősszel megnyitotta új üzemcsarnokát a Flex, és további beruházókat is várnak. A tesztpálya fogadóépületét pedig konferenciákra, céges rendezvényekre is igénybe veszik, valamint jótékonysági és közösségi programok és kiállítások mellett véradásokat is rendszeresen szerveznek.