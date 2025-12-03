ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 3. szerda
Rendőrök a Véda automata közlekedés-ellenőrzési rendszer egyik sebességmérőjével a 6-os főúton, Pécs határában 2016. április 21-én. Csaknem kilencszáz magyarországi helyszínen ellenőrzi a rendőrség a sebességhatár túllépését reggel hat óra óta 24 órán keresztül a Speedmarathon nemzetközi akció keretében.
Nyitókép: MTI Fotó: Sóki Tamás

Nagyon megváltoztak a magyar gyorshajtók

Infostart

Azzal, hogy két év alatt jelentősen megnőtt a száguldozásért kiszabható büntetés maximuma, talán sikerült elvenni a dologtól a legelvetemültebbek kedvét. Viszont a kihelyezett mérőműszerek számával együtt az elcsípett „mezei gyorshajtások” száma is megugrott.

Gyakorlatilag megfeleződött a szélsőséges gyorshajtás közben bemért és megbírságolt járművezetők száma az elmúlt két évben – írja a Vezess az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) által kiadott statisztikák alapján.

Nem tudni, miért csökkent le ennyire a kirívóan gyorsan hajtók száma, viszont az is tény, hogy ebben az időszakban kétszer is jelentősen emelkedett a gyorshajtás miatt kiszabható bírság maximális összege.

Hosszú ideig 300 ezer forint volt a legmagasabb büntetés, amit gyorshajtásért ki lehetett szabni, ám ezt két lépésben megemelték: 2023-ban először 390 ezer forintra, majd 2024-ben 468 ezer forintra.

A rendőrségi statisztikák alapján 2023-ban következett be az első fordulópont, majd a következő évben tovább csökkent az extrém gyorshajtás miatt megbüntetettek száma. Az eddigi, 2025-ös adatok szerint idén valamivel magasabb lehet a szám év végére, de még így is jóval alacsonyabb, mint a 2023 előtti.

Ezzel ellentétben viszont az átlagos gyorshajtások száma nemhogy nem csökkent tavaly, hanem egyenesen rekordot döntött.

„2024-ben az összes objektív felelősség alapján (beleértve a gyorshajtásokat is), valamint a Kkt. 20. §-ába tartozó sebességtúllépések miatt összesen 56 348 833 300 forint bírságot szabott ki a rendőrség” – közölte tavasszal az ORFK. Az 56,3 milliárd forintnyi bírság lényegesen több, mint az egy évvel korábbi, szintén rekordot döntő 30 milliárd forint körüli összeg.

A postán kiküldött és helyben kiszabott bírságok száma is minden korábbinál magasabbra ugrott, a rendőrség szerint „2024-ben az objektív felelősség alapján kiszabott bírságok száma összesen 961 256 darab, ebből a gyorshajtás miatti ügyek száma 807 018 darab, míg a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.) 20. §-ába tartozó sebességtúllépés miatti ügyek száma 51 558 darab volt.” Mindez együtt 858 576 darab gyorshajtás miatt kiszabott bírság.

Ennek az oka egyrészt az lehet, hogy évről évre nő a kitelepített sebességmérő eszközök száma – nem csak a traffipaxoké, hanem a traffiboxoké is.

„A fővárosban pár hónapja telepített sebességmérő készülékek VÉDA-rendszerhez illesztésével a keletkezett ügyek számában emelkedés tapasztalható” – közölte a rendőrség tavasszal a lappal. A 47 forgalmi sávot figyelő 26 kamera tavaly novembertől mér, és már az első negyedéves adatai látványosak, ráadásul újabbakat telepítenek majd. Ezek 230 méteres távolságig képesek hitelesen sebességet mérni és fotót készíteni.

