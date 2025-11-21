ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash

Mellbevágó változások a használtautó-piacon

Infostart

Elérhetővé vált a Használtautó.hu és a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb, októberi közös statisztikája, amely a hazai használtautó-piac lassú szerkezetváltását jelzi. A kínálat fiatalodott, nőtt az alternatív hajtású modellek aránya, miközben az árstruktúra is átalakul.

A személygépkocsi-hirdetések 2025 októberében 37,8 százalékban tartoztak 2,5 millió forint alatti árkategóriába, 27,6 százalék 2,5–5 millió forint közé, 22,1 százalék a 5–10 millió forintos sávba esett, míg 12,5 százalék 10 millió forint feletti áron szerepelt. Egy év alatt a legolcsóbb szegmens hozzávetőleg 4 százalékkal zsugorodott, miközben a 2,5–5 millió forint közötti kínálat kismértékben, az 5–10 milliós kategória pedig 2,5 százalékkal nőtt.

A kínálati átlagár októberben 5,6 millió forintra nőtt a tavalyi 5,4 millió forinthoz képest, ami egyértelműen a drágább modellek térnyerését tükrözi – olvasható a Használtautó.hu sajtóközleményében.

A meghirdetett autók összetétele továbbra is a hagyományos hajtásláncok túlsúlyát mutatja, ugyanakkor egyre markánsabb az alternatív meghajtások térnyerése. A hirdetések közel fele, 54 500

darab benzinmeghajtású autó volt, a dízelek pedig 45 500 darabbal szerepeltek a kínálatban. A hibridek 4900, az elektromos autók 5600 hirdetéssel voltak jelen. Éves összevetésben ez azt jelenti, hogy az elektromos autók kínálata 31,8 százalékkal bővült, a hibrideké 9,2 százalékkal emelkedett, míg a benzin és dízel meghajtású modellek száma lényegében stagnál. A kínálat tehát egyre több modern, alternatív hajtású autót tartalmaz, ami részben a korábbi évek első tulajdonosú elektromos és hibrid modelljeinek mostani piacra kerülésével magyarázható.

A futásteljesítmények és az életkor közötti összefüggések továbbra is jól látszanak. A benzines autók átlagosan 155 ezer kilométert, a dízelek közel 220 ezret futottak, vagyis a dízel modellek átlagosan 41,9 százalékkal többet járták az utakat.

A benzines autók átlagéletkora 13,7, a dízeleké 12,2 év volt, és míg a dízelek futásteljesítménye kis mértékben nőtt, a benzineseknél stagnálást mutattak az adatok. A statisztika alapján a benzines autók minden egyes évvel átlagosan 6,9 százalékot, a dízelek 7,9 százalékot, az elektromosok 7,7 százalékot, a hibridek 6,4 százalékot, az egyéb meghajtásúak pedig 6,2 százalékot veszítettek az értékükből. Minden megtett ezer kilométer további 0,2 százalékos árcsökkenést eredményezett. A teljesítmény és hengerűrtartalom ugyanakkor jelentősen befolyásolta az árakat: utóbbi 100 köbcentis növekedése átlagosan 3,4 százalékos, míg minden plusz 10 kilowatt teljesítmény 3,7 százalékos értékemelkedést eredményezett. Az állapot szerinti különbségek továbbra is jelentősek: a kitűnő vagy újszerű autók több mint 20 százalékkal drágábbak voltak, miközben a sérült járművek átlagosan 60 százalékkal alacsonyabb áron szerepeltek.

A legdrágább kategóriát a hibrid autók jelentik, amelyek átlagára 2025 októberében 11,91 millió forint volt. Ez a tavalyi értékhez képest 1 százalékos csökkenést jelent, ugyanakkor továbbra is ez a hajtástípus rendelkezik a legmagasabb kínálati árszinttel. Az elektromos autók átlagára 10,9 millió forintra mérséklődött, ami éves szinten 6,1 százalékos visszaesést mutat. A hagyományos hajtásláncok ennél jóval szerényebb árkülönbséggel szerepeltek: a benzines és dízel személygépkocsik ára közel azonos szinten mozgott, a dízelek átlagosan 5,6 százalékkal drágábbak voltak, mint a benzinesek.

A német márkák dominálják a hirdetési rangsort

A legtöbb hirdetéssel októberben a Volkswagen (7400) szerepelt, amelyet a BMW (6300) követett. Mögöttük a Ford és az Opel közel azonos hirdetésszámmal (6000) osztozott a harmadik és negyedik helyen, majd a Mercedes-Benz (5600) és az Audi (4800) következett. A Toyota, a Škoda és a Renault (2900-3900) változatlanul a középmezőnyben maradtak, míg a lista végén a Kia (2500) állt. A márkák átlagéletkora is enyhe csökkenést mutatott, a Renault, Opel és Volkswagen modellek továbbra is a legidősebbek közé tartoztak, míg a Kia átlagosan 9,2 éves modelljei alkották a legfiatalabb kínálatot.

A kínálati árakban is jól kirajzolódnak a különbségek: a Mercedes-BMW-Audi prémium trió továbbra is jelentősen drágább, mint a hétköznapi márkák, amelyek közül a Kia, Toyota, Škoda és Volkswagen egy csoportot alkotott, a 4,7–5,2 millió forint árkategóriában. A Ford átlagára valamivel alacsonyabb volt, míg a Renault és az Opel modelljei 3 millió forint alatti átlagárral szerepeltek a kínálatban.

A tíz legnépszerűbb modell között az Audi A6 bizonyult a legdrágábbnak 6,7 millió forintos átlagárral, míg a Suzuki Swift a legolcsóbb volt, 1,65 millió forintos átlaggal. A Kia Ceed volt a legfiatalabb modell 9 év körüli átlagéletkorral, míg a Suzuki Swift közel 17,3 évvel vezette az idősebbek listáját. Az árváltozások között a Suzuki Swift mutatta a legnagyobb, 13,8 százalékos éves drágulást. Életkor tekintetében a legtöbb modell fiatalodott, kivéve az Astra J-t, amelynél stagnálást regisztráltak.

A Használtautó.hu és a KSH együttműködésében minden hónapban megjelenő statisztika célja, hogy átláthatóvá tegye a hazai használtautó-piac szerkezetét, és pontos képet adjon a keresleti-kínálati trendek alakulásáról. A mostani adatok alapján a piac egyértelműen fiatalodik, egyre több alternatív hajtású modell jelenik meg, és a vevők számára egyre nagyobb arányban érhetők el jobb állapotú, kedvezőbb futásteljesítményű autók. A használtautó piaci trendekről további információ a Használtautó.hu - KSH, 2025. októberi statisztikájában olvasható.

