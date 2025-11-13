ARÉNA - PODCASTOK
Car tires in snow.
Nyitókép: Pannonia/Getty Images

Megütheti a bokáját, aki enélkül ruccan át a szomszédba

Infostart

Ugyan Magyarországon továbbra sem kötelező a téli gumi használata, több szomszédos országban vonatkoznak rá igen szigorú előírások.

A hideg idő beköszöntével sokan cserélik le nyári abroncsaikat télire, ám ezt idehaza továbbra sem írja elő törvény. Felmerül viszont a kérdés, hogy melyik országokban kötelező a téli garnitúra használata – írja a vezess.hu.

Habár az időjárás egyre kiszámíthatatlanabb, a törvények alapvetően nem változnak. Vannak országok, ahol időszakosan, vagy csak a táblával jelzett útszakaszokon, de kötelező a téli gumik használata.

Ausztria

Ausztriában november 1. és április 15. között kötelező a téligumit felszerelni. Mindez nemcsak a személykocsik, hanem a 3,5 tonna alatti teherautók esetében is előírás. Az osztrák rendőrök nagyon szigorúan veszik, hogy a gumi legalább 4 mm-es profilmélységgel rendelkezzen.

Ugyan a határ átlépésekor nem ellenőrzik, azonban az autópálya melletti parkolókban számíthatunk szúrópróbaszerű rendőri kontrollra. Ennek során a nem megfelelő gumiabroncs használatát 50 eurós (kb. 20 ezer forint) bírsággal büntetik, balesetnél viszont az összeg akár az 5000 eurót (közel 2 millió forint) is elérheti, ráadásul a biztosítók sem fizetnek ilyen esetben.

A hóláncra is hasonló szigor jellemző, ugyanis az említett időszakban kötelező legalább egy párral tartani az autóban, és szükség esetén ezeket fel kell rakni a hajtott tengelyre.

Szlovákia

Szlovákiában abban az esetben kötelező a téligumi használata a személyautókon, ha az utakat összefüggő hótakaró vagy jég borítja, esetleg jegesedés várható. Ilyenkor a jármű valamennyi tengelyére kötelező felszerelni a téli viszonyok között alkalmasnak minősített, megfelelő címkével ellátott gumiabroncsokat. A hólánc használata csak akkor kötelező, ha erre jelzőtábla figyelmeztet, és az útviszonyok megkövetelik.

Szlovénia

Szlovéniában november 15. és március 15. között a téli gumi használata kötelező azzal a fontos kikötéssel, hogy legalább 3 mm profilmélységgel rendelkező abroncsokat kell felszerelni valamennyi tengelyre.

Könnyítés viszont, hogy az említett időszakban nyári abroncsokkal is szabad közlekedni, amennyiben van az autóban hólánc, amit szükség esetén, havazáskor vagy jegesedéskor fel lehet szerelni a hajtott kerekekre. Aki a szabályt megszegi, 40 eurós bírságra számíthat. Azt pedig, aki a nem megfelelő abroncsok miatt a forgalmat feltartja vagy akadályozza, akár 500 euróra is megbüntethetik.

Románia

Romániában kötelező a téligumi, de nem időszakhoz kötötten, hanem az útviszonyokhoz igazodva. Amennyiben havasak vagy jegesek az utak, minden autósnak kötelező erre az abroncsfajtára váltania, függetlenül attól, hogy éppen szeptember vagy május van.

Horvátország

Horvátországban is kötelező a téligumi használata november 15. és április 15. között. A négy évszakos gumiknál szintén elfogadják a legalább 4 mm barázdamélységű, M+S jelölésű abroncsokat.

Emellett viszont megengedett a minimum 4 mm mély futófelületű nyáriak használata is, de ekkor az autóban hóláncot is tartani kell, amelyet szükség esetén fel lehet szerelni a hajtott kerekekre.

Dél-Európa

Olaszországban bizonyos részein vagy Spanyolországban elegendő hóláncot tartani magunknál. Az viszont mindegyik országban közös: a közlekedésbiztonság elsődleges szempont, szóval ahol indokolt, ott a hatóságok szigorúan ellenőrzik.

