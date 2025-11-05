ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
387.94
usd:
337.67
bux:
0
2025. november 5. szerda Imre
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Egy tetovált férfi mosolyogva nézegeti az új gumiabroncsokat egy autószerviz raktárában.
Nyitókép: F.J. Jimenez, Getty Images

A félcédulás autósokkal ez történik

Infostart

Az új abroncson szereplő adatok ismerete jelentheti a különbséget egy baleset és annak elkerülése között, ezért vásárláskor mindig olvassa el a gumikra ragasztott cédulát.

Itt az ősz, elérkezett a kerékcserék ideje. Ilyenkor nem ritkán előfordul, hogy a régi abroncs már kopott, vagy túl öreg, ezért le kell cserélni.

Autógumik vásárlásakor van egy igazán fontos alapszabály, amit sajnos sok vásárló nem tart szem előtt. Ez pedig az a kicsike cetli, amit esetleg még a szervizes tép le, mielőtt mi megnézhetnénk.

Pedig nagyon fontos lenne, hogy megnézzük - írja az Autószektor.

Ez a cetli tartalmazza ugyanis mindazt a lényeges információt, ami az abroncs teljesítményét meghatározza, ezen adatok ismerete megelőzhet egy lehetséges balesetet.

A brit TyreSafe egyesület felmérése szerint a sofőrök fele nincs tisztában azzal, hogy 2012 óta minden eladott új gumiabroncs kötelező kelléke ez a címke, amelyen feltüntetik a termék teljesítményét egy A-tól E-ig terjedő skálán. Ez pontosan olyan, mint bármely háztartási eszközön, mosógépen, hűtőn.

Éppen emiatt sokan nem törődnek ezzel a dokumentummal, hiszen szinte minden berendezésen látjuk, legyintünk, hogy biztosan egy újabb energetikai besorolás, mit számít ez egy autóguminál?

Csakhogy ebben az esetben ez nem a fogyasztást jelölő cetli, hanem teljesítményt. Méghozzá nehéz körülmények közötti teljesítményt jelölő, azaz esőben, fagyban, csúszós úton.

Egy A-val jelzett abroncs rossz útviszonyok között, 80 km/órával haladó jármű esetében 18 méterrel rövidebb fékutat is jelenthet, mint az E-vel jelölt társai. Ez bármilyen fékezésnél, hirtelen manővernél fontos. Vagy ha egy gyalogos vagy vad lép elénk, vagy ha az előttünk haladó hirtelen fékez, utóbbi ráfutásos balesetek a TyreSafe szerint az ütközések 45 százalékát teszik ki.

Kezdőlap    Autó    A félcédulás autósokkal ez történik

autógumi

vásárlás

autózás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Vonatkatasztrófa: öt ember halt meg Szentmártonkátán, amikor Intercity ütközött egy autóval

Vonatkatasztrófa: öt ember halt meg Szentmártonkátán, amikor Intercity ütközött egy autóval

Intercity vonat ütközött személyautóval a Pest vármegyei Szentmártonkátán, a Vasútsoron lévő vasúti átjárónál kedd este kilenc óra után, a járműben utazó hat ember közül öten életüket vesztették – közölte a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője.
 

Szívszorító fotók a Szentmártonkátán történt vasúti balesetről

Öt halott a vonatkatasztrófában: a MÁV közölte, az elsődleges információk szerint az autós kikerülte a sorompót

VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Miért nem fognak az orosz gazdaságon a szankciók? Deák András, Inforádió, Aréna
Miért félünk a haláltól, és miért nem beszélünk róla? Hegedűs Katalin, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.05. szerda, 18:00
Gálik Zoltán
a Budapesti Corvinus Egyetem docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Pokrovszk romjaiért folyik a küzdelem, több csapás is érte Oroszországot – Háborús híreink szerdán

Pokrovszk romjaiért folyik a küzdelem, több csapás is érte Oroszországot – Háborús híreink szerdán

Romokban áll a donyecki erődváros, Pokrovszk, ahol elkeseredett küzdelem folyik a támadó orosz és a védekező ukrán erők között. Az ukránok azt állítják, különleges erőket, több fegyvert és eszközt küldtek a városba, de ez már aligha fogja megakadályozni, hogy a közeljövőben teljesen orosz kézre kerüljön. Ukrán jelentések szerint dróntámadás érte a Lukoil egy finomítóját a Nyizsnyij Novgorod-i területen, illetve egy petrolkémiai üzemet Baskíriában. Helyi jelentések szerint Orjol városa is támadás alá került az éjjel: robbanásokat lehetett hallani. Helyi lakosok rakétatámadásról is beszámoltak. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Nemzetközi körözést adtak ki a pesti parkolási maffia feje ellen: sejthető, melyik országba menekült Fürst György

Nemzetközi körözést adtak ki a pesti parkolási maffia feje ellen: sejthető, melyik országba menekült Fürst György

A Centrum Parkoló Kft. egykori ügyvezetőjét a pesti parkolási maffia perében ítélték el, a büntetése elől Izraelbe szökött.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Democrat Zohran Mamdani wins New York mayoral race

Democrat Zohran Mamdani wins New York mayoral race

Democrats are also projected to win governor races in Virginia and New Jersey as Californians vote to redraw election maps.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 5. 08:05
Retteghet Magyarországon, akinek ilyen autója van
2025. november 5. 06:47
„Tudtam, hogy nem szabad megállni” – Pokoli pillanatok a pesti úton
×
×
×
×