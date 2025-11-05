A félcédulás autósokkal ez történik

Itt az ősz, elérkezett a kerékcserék ideje. Ilyenkor nem ritkán előfordul, hogy a régi abroncs már kopott, vagy túl öreg, ezért le kell cserélni.

Autógumik vásárlásakor van egy igazán fontos alapszabály, amit sajnos sok vásárló nem tart szem előtt. Ez pedig az a kicsike cetli, amit esetleg még a szervizes tép le, mielőtt mi megnézhetnénk.

Pedig nagyon fontos lenne, hogy megnézzük - írja az Autószektor.

Ez a cetli tartalmazza ugyanis mindazt a lényeges információt, ami az abroncs teljesítményét meghatározza, ezen adatok ismerete megelőzhet egy lehetséges balesetet.

A brit TyreSafe egyesület felmérése szerint a sofőrök fele nincs tisztában azzal, hogy 2012 óta minden eladott új gumiabroncs kötelező kelléke ez a címke, amelyen feltüntetik a termék teljesítményét egy A-tól E-ig terjedő skálán. Ez pontosan olyan, mint bármely háztartási eszközön, mosógépen, hűtőn.

Éppen emiatt sokan nem törődnek ezzel a dokumentummal, hiszen szinte minden berendezésen látjuk, legyintünk, hogy biztosan egy újabb energetikai besorolás, mit számít ez egy autóguminál?

Csakhogy ebben az esetben ez nem a fogyasztást jelölő cetli, hanem teljesítményt. Méghozzá nehéz körülmények közötti teljesítményt jelölő, azaz esőben, fagyban, csúszós úton.

Egy A-val jelzett abroncs rossz útviszonyok között, 80 km/órával haladó jármű esetében 18 méterrel rövidebb fékutat is jelenthet, mint az E-vel jelölt társai. Ez bármilyen fékezésnél, hirtelen manővernél fontos. Vagy ha egy gyalogos vagy vad lép elénk, vagy ha az előttünk haladó hirtelen fékez, utóbbi ráfutásos balesetek a TyreSafe szerint az ütközések 45 százalékát teszik ki.