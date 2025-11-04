Nagy veszélyben vannak az autósok, mindenki nagyon vigyázzon

Noha az időjárás néha még nem olyan, már bőven ősz van, melyet jól jeleznek a sárgásbarna lombú fák, vagy éppen a lombtalanok, melyek levelei már a földön vannak. Utóbbiakból óhatatlanul kerül az utakra is, kifejezetten csúszóssá téve azt.

A falevelek bizonyos esetekben épp annyira csúsznak, mint a hó - írja a vezess.hu.

Mindkét esetben 0,3-0,4 közötti µ-értékeket mértek (a µ, a görög mű betű a súrlódási tényező). Ráadásul a nedves felület fokozza a csúszásveszélyt a falevelekkel borított úton.

“A legtöbb ember tudja, hogy havas időben lassítani kell és legyen óvatosabb. De sokkal kevesebben vagyunk, akik ugyanígy figyelnek a levelekkel borított utakra, pedig azok ugyanolyan csúszósak lehetnek” – fogalmazott Eddy Kasteel, a Ford fejlesztőmérnöke.