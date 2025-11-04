ARÉNA - PODCASTOK
Ősszel csúszóssá válhatnak az utak a lehulló falevelek miatt.
Nyitókép: Pixabay

Nagy veszélyben vannak az autósok, mindenki nagyon vigyázzon

Infostart

Alattomos veszély leselkedik az autósokra a napokban.

Noha az időjárás néha még nem olyan, már bőven ősz van, melyet jól jeleznek a sárgásbarna lombú fák, vagy éppen a lombtalanok, melyek levelei már a földön vannak. Utóbbiakból óhatatlanul kerül az utakra is, kifejezetten csúszóssá téve azt.

A falevelek bizonyos esetekben épp annyira csúsznak, mint a hó - írja a vezess.hu.

Mindkét esetben 0,3-0,4 közötti µ-értékeket mértek (a µ, a görög mű betű a súrlódási tényező). Ráadásul a nedves felület fokozza a csúszásveszélyt a falevelekkel borított úton.

“A legtöbb ember tudja, hogy havas időben lassítani kell és legyen óvatosabb. De sokkal kevesebben vagyunk, akik ugyanígy figyelnek a levelekkel borított utakra, pedig azok ugyanolyan csúszósak lehetnek” – fogalmazott Eddy Kasteel, a Ford fejlesztőmérnöke.

veszély

ősz

autózás

Felemás zárás az amerikai tőzsdén

Felemás zárás az amerikai tőzsdén

Az ázsiai tőzsdéken jó volt ma a hangulat, Európában és Amerikában azonban felemás volt a kép, vegyesen mozogtak az irányadó indexek a hét első kereskedési napján. A magyar tőzsdén akadtak izgalmak, hiszen tovább ralizott az elmúlt hetek sztárrészvénye, a Rába. Az USA-ban a mesterséges intelligencia körüli hírek hajtották az emelkedést. Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.

