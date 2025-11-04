ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
388.14
usd:
338.1
bux:
108029.49
2025. november 4. kedd Károly
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
használt autó autóvásárlás close up with shallow depth of field of brand new cars
Nyitókép: deepblue4you/Getty Images

Besnyő Márton: akinek régóta ugyanaz az autója, most különösen jól járhat egy új kötelező biztosítással

InfoRádió

Elindult az idei kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási kampány, a Netrisk Csoport Ausztriáért és Magyarországért felelős regionális ügyvezetője pedig arról beszélt az InfoRádióban, hogy ennek keretében az idősebb, 2010 előtt vásárolt, még ugyanannál az üzembentartónál lévő autók tulajdonosai válthatnak biztosítót vagy köthetnek új szerződést.

Megkezdődött a 2025-ös kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási kampány, amelynek keretében az idősebb, 2010 előtt vásárolt, még ugyanannál az üzembentartónál lévő autók tulajdonosai válthatnak biztosítót vagy köthetnek új szerződést. Az idei kampány különlegessége, hogy az elmúlt pár hónapban csökkentek a kötelező biztosítások díjai: január és október között ez a személygépkocsik esetében 54 600 forint volt, ami éves szinten közel 4 százalékos csökkenés - mondta az InfoRádióban a Netrisk Csoport Ausztriáért és Magyarországért felelős regionális ügyvezetője.

„A klasszikus kötelező felelősségbiztosítási kampányban összesen 750 ezer autó érintett, azok a járművek, amik még 2010 előtt kerültek jelenlegi tulajdonosukhoz vagy üzembentartójukhoz” – jelentette ki Besnyő Márton regionális ügyvezető. Hozzátette, arról a közel 1 millió autósról sem szabad megfeledkezni, akik novemberben vagy decemberben vásárolták járművüket, ugyanis nekik szintén ebben a hónapban van az évfordulója, ezzel pedig érdemes foglalkozni. Az ügyvezető elmondta,

jelentős az érdeklődés a cég weboldalain, és a kampány első napján már 72 százalékkal többen kötöttek új kötelező felelősségbiztosítást, mint egy évvel korábban.

Megjegyezte, ez annak is köszönhető, hogy ha valaki most újrakalkulálja a biztosítását és újat köt, jelentős megtakarítást érhet el, ugyanis az idei évben a korábban megszokott trendekkel ellentétben az ügyfelek árcsökkenésre számíthatnak. A megújítók így átlagosan 18 ezer forinttal kevesebbet fizethetnek évente.

Besnyő Márton kiemelte, jelentős az árverseny a magyar biztosítási piacon, ami valószínűleg annak is betudható, hogy egy új szereplő jelent meg a színen, és így még tovább oszlik a közel 350 milliárd forintos díjbevételű piac.

Azok, akik 2010 előtt vásárolták autójukat, nagyobb arányban vannak a legkedvezőbb, B10-es besorolású bónusz-kategóriában

– mondta a területi ügyvezető. Ők a jelenlegi adatok alapján 30 ezer forint alatti éves díjakkal találkozhatnak, ezzel szemben azok, akik frissebben vételezték járművüket, szintén jelentős, 18 ezer forint körüli megtakarítást érhetnek el, de mivel az ő csoportjukban ritkábban fordulnak elő a magasabb bónusz-besorolású ügyfelek, így az ő éves biztosítási díjuk átlagosan 53 ezer forint körül alakul.

Besnyő Márton egyetértett abban, hogy valóban alacsonyabb biztosítási díjakat eredményez az egyre idősebb átlagéletkorú hazai autópark, mivel ezeknek a javíttatási költségei is alacsonyabbak egy-egy sérülés, ütközés után. Mint mondta,

2024-ben a magyar autók átlagéletkora átlépte a 16 évet, ami jelenleg 16,4 évnél jár, vagyis egy jelentősen elöregedő autóparkról van szó.

A Netrisk Csoport Ausztriáért és Magyarországért felelős regionális ügyvezetője elárulta, nagyjából 4,3 millió személygépjármű, és összesen körülbelül 5,1 millió biztosított gépjármű rója a magyar utakat, ami jelentős növekedés eredménye, megközelítőleg 500 ezerrel nőtt a járművek száma az elmúlt 5 év során. Ennek megfelelően a biztosítási díjbevételek tavaly már megközelítették 350 milliárd forintot, ezzel szemben ez az összeg 2019-ben még csupán 230 milliárd forint volt.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Autó    Besnyő Márton: akinek régóta ugyanaz az autója, most különösen jól járhat egy új kötelező biztosítással

autó

kampány

biztosítás

vezetés

megújítás

gépjármű

felelősségbiztosítás

autópark

besnyő márton

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orbán Viktor fontos üzenetet tett közzé Ukrajnáról

Orbán Viktor fontos üzenetet tett közzé Ukrajnáról

A magyar kormányfő Facebook-üzenetében visszautasította Volodimir Zelenszkij ukrán elnök vádjait, és újra leszögezte a magyar álláspontot Ukrajna EU-csatlakozásával kapcsolatban. Zelenszkij szerint Orbán Viktor „konkrétan Putyint támogatja” Ukrajna EU-csatlakozásának blokkolásával.
 

Orbán Viktor bejelentést tett a 14. havi nyugdíj részleteiről

13. havi illetményt kaphatnak a bírósági dolgozók idén

Megvan, mely szervek vizsgálják a Tisza Párt adatszivárgási ügyét

Semjén Zsolt: valóban botrány, ami a Szőlő utcában történt

VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Miért nem fognak az orosz gazdaságon a szankciók? Deák András, Inforádió, Aréna
Miért félünk a haláltól, és miért nem beszélünk róla? Hegedűs Katalin, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.05. szerda, 18:00
Gálik Zoltán
a Budapesti Corvinus Egyetem docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megszólalt a béketerv létezéséről Zelenszkij, dúl a pokol a kulcsfontosságú erődvárosban - Híreink az orosz-ukrán frontról kedden

Megszólalt a béketerv létezéséről Zelenszkij, dúl a pokol a kulcsfontosságú erődvárosban - Híreink az orosz-ukrán frontról kedden

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök cáfolta azokat a híreket, miszerint létezne egy kész, 12 pontos béketerv. "A kérdés lényege az, hogy én, Ukrajna elnöke, láttam-e ezt a tervet. Nem. Azt hiszem, ez a válasz minden kérdésre. Különböző európai elképzelések és javaslatok vannak a békés rendezéssel kapcsolatban" - mondta Zelenszkij az Ukrinfrom tudósítása szerint. Az ukrán államfő a donyecki Pokrovszkban dúló intenzív harcokról is beszélt. Mint közölte, az összecsapások közel harmada itt zajlik az orosz és ukrán haderő között, és Oroszország az irányított légibombáinak mintegy felét itt használja fel. "Érthetik, milyen nehéz ez a katonáinknak" - értékelt Zelenszkij. Cikkünk folyamatosan frissül a legutóbbi fejleményekkel az ukrajnai frontról.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Óriási bajban Európa egyik legerősebb állama: brutális infláció bénítja meg az országot

Óriási bajban Európa egyik legerősebb állama: brutális infláció bénítja meg az országot

A megkérdezettek ötöde (20 százalék) úgy véli, hogy háztartásuk helyzete javulni fog a következő 12 hónapban, míg körülbelül harmaduk (34 százalék) szerint romlani fog.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Millions vote in New York and across US in first major electoral test of second Trump term

Millions vote in New York and across US in first major electoral test of second Trump term

New Yorkers weigh in a mayoral race that has garnered national attention, while Virginia and New Jersey choose new governors.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 4. 06:26
Elkészült a világ első autópályája, amelyen vezeték nélkül lehet tölteni az elektromos autókat
2025. november 4. 06:13
Százezrekbe kerülhet az autósoknak, hogy újfajta radarokat állítottak szolgálatba Szlovákiában
×
×
×
×