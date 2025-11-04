Besnyő Márton: akinek régóta ugyanaz az autója, most különösen jól járhat egy új kötelező biztosítással

Megkezdődött a 2025-ös kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási kampány, amelynek keretében az idősebb, 2010 előtt vásárolt, még ugyanannál az üzembentartónál lévő autók tulajdonosai válthatnak biztosítót vagy köthetnek új szerződést. Az idei kampány különlegessége, hogy az elmúlt pár hónapban csökkentek a kötelező biztosítások díjai: január és október között ez a személygépkocsik esetében 54 600 forint volt, ami éves szinten közel 4 százalékos csökkenés - mondta az InfoRádióban a Netrisk Csoport Ausztriáért és Magyarországért felelős regionális ügyvezetője.

„A klasszikus kötelező felelősségbiztosítási kampányban összesen 750 ezer autó érintett, azok a járművek, amik még 2010 előtt kerültek jelenlegi tulajdonosukhoz vagy üzembentartójukhoz” – jelentette ki Besnyő Márton regionális ügyvezető. Hozzátette, arról a közel 1 millió autósról sem szabad megfeledkezni, akik novemberben vagy decemberben vásárolták járművüket, ugyanis nekik szintén ebben a hónapban van az évfordulója, ezzel pedig érdemes foglalkozni. Az ügyvezető elmondta,

jelentős az érdeklődés a cég weboldalain, és a kampány első napján már 72 százalékkal többen kötöttek új kötelező felelősségbiztosítást, mint egy évvel korábban.

Megjegyezte, ez annak is köszönhető, hogy ha valaki most újrakalkulálja a biztosítását és újat köt, jelentős megtakarítást érhet el, ugyanis az idei évben a korábban megszokott trendekkel ellentétben az ügyfelek árcsökkenésre számíthatnak. A megújítók így átlagosan 18 ezer forinttal kevesebbet fizethetnek évente.

Besnyő Márton kiemelte, jelentős az árverseny a magyar biztosítási piacon, ami valószínűleg annak is betudható, hogy egy új szereplő jelent meg a színen, és így még tovább oszlik a közel 350 milliárd forintos díjbevételű piac.

Azok, akik 2010 előtt vásárolták autójukat, nagyobb arányban vannak a legkedvezőbb, B10-es besorolású bónusz-kategóriában

– mondta a területi ügyvezető. Ők a jelenlegi adatok alapján 30 ezer forint alatti éves díjakkal találkozhatnak, ezzel szemben azok, akik frissebben vételezték járművüket, szintén jelentős, 18 ezer forint körüli megtakarítást érhetnek el, de mivel az ő csoportjukban ritkábban fordulnak elő a magasabb bónusz-besorolású ügyfelek, így az ő éves biztosítási díjuk átlagosan 53 ezer forint körül alakul.

Besnyő Márton egyetértett abban, hogy valóban alacsonyabb biztosítási díjakat eredményez az egyre idősebb átlagéletkorú hazai autópark, mivel ezeknek a javíttatási költségei is alacsonyabbak egy-egy sérülés, ütközés után. Mint mondta,

2024-ben a magyar autók átlagéletkora átlépte a 16 évet, ami jelenleg 16,4 évnél jár, vagyis egy jelentősen elöregedő autóparkról van szó.

A Netrisk Csoport Ausztriáért és Magyarországért felelős regionális ügyvezetője elárulta, nagyjából 4,3 millió személygépjármű, és összesen körülbelül 5,1 millió biztosított gépjármű rója a magyar utakat, ami jelentős növekedés eredménye, megközelítőleg 500 ezerrel nőtt a járművek száma az elmúlt 5 év során. Ennek megfelelően a biztosítási díjbevételek tavaly már megközelítették 350 milliárd forintot, ezzel szemben ez az összeg 2019-ben még csupán 230 milliárd forint volt.