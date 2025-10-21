ARÉNA - PODCASTOK
A rendőrség drónnal vizsgálja 2020. március 8-án azt a tízemeletes társasházat Vácott, amely előző este egy detonáció következtében megsérült. A Vám utcai épület lakható maradt, de száznyolc ember kénytelen volt ideiglenesen elhagyni. A statikus szakértő véleménye alapján a lakók azóta visszatérhettek otthonukba. Jelenleg semmiféle adat nem támasztja alá a szándékosságot, a rendőrök továbbra is keresik a robbanás okát.
Siófoknál csaptak le a rendőrök – drónokkal és egy új módszerrel

Infostart

A Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság a Készenléti Rendőrséggel közösen hajtott végre célirányos ellenőrzést.

A rendőrök október 18-án Siófok és vonzáskörzete forgalmát ellenőrizték fokozottan. A szabályszegők hatékonyabb kiszűrése érdekében az egyenruhások nemcsak civil autókkal, hanem drónokkal is ellenőrizték a közlekedésbiztonság tekintetében legkritikusabb pontokat, valamint finn módszerrel is szondáztattak – írja a police.hu.

Az akció ideje alatt a járőrök 764 gépjárművezetőt ellenőriztek, közülük egy sofőrnél sem merült fel az ittasság gyanúja. A rendőröknek emellett sebességtúllépés, biztonsági öv használatának hiánya, irányváltoztatás szabályainak megsértése, valamint vezetés közben kézben tartott mobiltelefon használat miatt összesen 58 esetben kellett intézkedniük. Az ellenőrzést nyolc járőrautó, két civil gépkocsi, egy sebességmérő berendezés és két drón segítette.

A Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság megyeszerte tervez további, ehhez hasonló jellegű ellenőrzéseket. Kérik a közlekedésben résztvevőket, hogy mindig tartsák be a közúti szabályokat! Ne sodorják veszélybe magukat és a többi közlekedőt azzal, hogy a szabályokat áthágva, azokat megkerülve vezetnek – olvasható.

