Ritkán látni hasonlóan veszélyesen közlekedő sofőrt – videó

A Budapesti Autósok közösségi oldal olvasója nem mindennapi felvételt készített és küldött be, amit Mosonmagyaróvár felé közlekedve rögzített az M1-es autópályán.

„A videó indítása előtt már a fehér furgonos 130-as (vagy még nagyobb) tempónál is fél méteres követéssel kezdte az «ismerkedést» mögöttem, ezután viszont egy másik – a felvételen látható – autóssal is «összeveszett», mert egymásra húzták – talán véletlenül – a kormányt, majd az ablakot lehúzva üvöltöztek egymással” – írta a felvétel készítője, hozzátéve, hogy ekkor érezte azt, hogy be kell kapcsolnia a kamerát.

Jól látható a videón, hogy a fehér furgon sofőrje szándékosan leszorítja a belső sáv melletti szalagkorlát felé a belső sávban haladó fekete BMW kombit. Valószínűleg kárt is okozott benne, ez azonban nem látszik tisztán. A koccanás után a BMW-s félrehúzódott megnézni a kárt, de az osztrák rendszámos furgonos nem volt hajlandó megállni, hanem teljes gázzal száguldott tovább a határ felé, folyamatosan meghaladva a megengedett sebességet.

A videó készítője menet közben felhívta a 112-t, ahonnan a rendőrséghez kapcsolták és részletesen beszámolt a látottakról. Megnyugtatták, hogy odaszólnak a határátkelőhöz az osztrák kollégáknak (kb. 8-10 km-re voltunk ekkor a határtól). A határnál dudálva-villogva jelezte a rendőröknek, hogy gond van, és meg is állt a kapuban, hogy a furgonos ne tudjon átcsusszanni. Megmutatta a felvételt a hatóság embereinek, akik rögtön félre is állították az illetőt.

Az nem derül ki a beszámolóból, hogy végül mi lett az ámokfutó sorsa, mert a videó beküldője nem várta meg, viszont bánja, hogy nem adta át a felvételt a magyar rendőrségnek bizonyítékként.

„Valójában úgy gondolom, amúgy is a magyar rendőrségnek kell ebben az esetben intézkednie, így hozzájuk kellene valahogy eljusson a videó. Viszont azt nagyon nem szeretném, hogy ha a másik autós (sértett) jelentkezne, viszont bizonyíték híján elhajtanák” – tette hozzá.