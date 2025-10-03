ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.27
usd:
332.05
bux:
99650.42
2025. október 3. péntek Helga
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pixabay

Rendőrségi helikopter üldözte az autóst – videó

Infostart

Nagy lebukás Kiskőrösön: építési törmeléket pakolt le illegálisan a kiskőrösi férfi, akit a Készenléti Rendőrség légirendészeti egysége leplezett le.

A Kiskőrösi Rendőrkapitányság munkatársai a Készenléti Rendőrség légirendészeti egységével közösen tartottak közrendvédelmi és közlekedésrendészeti ellenőrzést szeptember 25-én.

A helikopter pilótái Kiskőrös külterületén egy járműre figyeltek fel, amelynek vezetője az utánfutóból építési törmeléket rakott le egy mezőgazdasági területre. Amint észrevette a helikoptert, azonnal autóba ült és elhajtott, mit sem sejtve arról, hogy a levegőből tovább követik.

A férfi otthonánál megállt, ahová rövid időn belül a földi rendőri egységek is megérkeztek. A kiskőrösi sofőrrel szemben a hulladékgazdálkodás rendjének megsértése miatt büntetőeljárás indult.

A kiskőrösi rendőrök intézkedtek arról, hogy a férfi az illegálisan lerakott törmeléket elszállítsa a területről.

Kezdőlap    Autó    Rendőrségi helikopter üldözte az autóst – videó

rendőrség

helikopter

kiskőrös

illegális hulladék

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Az újraegyesítés 35. évfordulóját ünnepli Németország, de a lakosság hangulata nem éppen ünnepi

Az újraegyesítés 35. évfordulóját ünnepli Németország, de a lakosság hangulata nem éppen ünnepi

Rendkívüli évfordulóra emlékezik Németország október 3-án: harmincöt évvel ezelőtt, alig fél évvel az egykori NDK-ban tartott első szabad választások után deklarálták a két német állam újraegyesítését. Az akkori ünnepi hangulat, az összetartozás mámora azonban mára szinte a semmibe veszett.
 

Nyolcvan intézkedésről határozott a német kormány az újraegyesítés ünnepe előtt

Radikális megoldással szabadulna meg az illegális bevándorlóktól a német belügyminiszter

Vlagyimir Putyin: Európa újjászületését a nemzeti erők hozhatják el

Vlagyimir Putyin: Európa újjászületését a nemzeti erők hozhatják el

Az orosz elnök egyebek mellett arról is beszélt Szocsiban, hogy terv szerint zajlik a biztonsági zóna létrehozása az orosz határok mentén, illetve hogy Európa a felelős azért, hogy nem sikerült leállítani a harci cselekményeket Ukrajnában.
 

Volodimir Zelenszkij arról beszélt, miért blokkolja Orbán Viktor Ukrajna uniós tagságát

Orbán Viktor: meg kell állapodni Moszkvával egy átfogó európai biztonsági építményről is

Magyar-horvát kőolajvita: indokolatlanul negatív dimenziókról beszélt a horvát kormányfő

A Nyugat „új típusú háborúban” áll Oroszországgal – beszédek az Európa-csúcson

Megszűnt a csernobili atomerőmű szarkofágjának áramellátása

Az orosz olajvásárlást növelő országokat szankcionálhatják a G7-ek

VIDEÓ
Mit hozott és mit vitt a koppenhágai EU-csúcs? Pesztericz-Kalas Vivien, Inforádió, Aréna
Brit politikai válság: Trump vagy Farage a népszerűbb? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
Ukrajna: Trump Putyinról beszél, de Kínára gondol? Bendarzsevszkij Anton, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.03. péntek, 18:00
Katona Csaba
történész
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Visszatérhet Orbán Viktor nagy szövetségese, és ez egész Európát megrengetheti

Visszatérhet Orbán Viktor nagy szövetségese, és ez egész Európát megrengetheti

Október 3-4-én tartanak Csehországban választásokat, itt a parlamenti alsóház, vagyis a Képviselőház tagjaira lehet majd szavazni. Az összesen 200 fős testületben 101 szék elnyerésére van szükség ahhoz, vagy valamelyik fél kormányt tudjon alakítani. A megmérettetés izgalmasnak ígérkezik, a végeredmények pedig az egész Európai Unió politikájára hatást gyakorolhatnak. Szombat délután még nem érhetnek véget a politikai csatározások, sőt, a java csak attól kezdve indulhat be.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Nagyot nézhetnek a magyar autósok: ekkortól lephetik el tömegesen az utakat az önvezető autók

Nagyot nézhetnek a magyar autósok: ekkortól lephetik el tömegesen az utakat az önvezető autók

Az önvezető járművek a közlekedés, az ipar és a mindennapi élet egyik legígéretesebb technológiai fejlődési irányát jelentik.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Police name Manchester attacker who killed two at synagogue

Police name Manchester attacker who killed two at synagogue

Jihad Al-Shamie, a 35-year-old British man of Syrian descent, is named as the synagogue attacker.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 3. 05:12
Újfajta táblák, ezeket minden autósnak ismernie kell – videó
2025. október 3. 04:00
Lebuktak Budapest autós rémei, kaszáltak a rendőrök
×
×
×
×