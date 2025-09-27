ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
390.81
usd:
334.03
bux:
99207.79
2025. szeptember 27. szombat Adalbert
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: Police.hu

Budapest legforgalmasabb útjára csaptak le a rendőrök – brutális a mérleg

Infostart

Az egyenruhások fogtak ittas vezetőket, illegálisan tuningolt járművet, de még betörőt is.

A BRFK IV. és XIII. Kerületi Rendőrkapitányság egyenruhásai a Katasztrófavédelmi és Polgárőr Egyesület, valamint a közterület-felügyelet munkatársainak közreműködésével szeptember 20-án a Váci úton 24 órás ellenőrzést tartottak – írja beszámolójában a Budapesti Rendőr-főkapitányság.

Ittas vezetés miatt hat emberrel szemben kellett intézkedniük, közülük ketten közigazgatási szabályszegést követtek el, négy sofőr esetében azonban az alkoholszint a bűncselekmény határát is meghaladta, ezért elfogták őket. Az egyenruhások egy embert vagyon elleni bűncselekmény gyanúja miatt, további hat személyt pedig engedély nélküli vezetés miatt állították elő.

A művelet közben érkezett betörésről szóló állampolgári bejelentés nyomán az akcióban részt vevő járőrök a bűncselekmény feltételezett elkövetőjét is kézre kerítették.

A biztonsági öv használatának elmulasztása miatt 38, tilos jelzésen történő áthaladás miatt két esetben szabtak ki közigazgatási bírságot. Szabálysértési feljelentést egy-egy esetben tettek: kötelező felelősségbiztosítás hiánya és tilos jelzésen történő áthaladás miatt.

Összesen öt tuningolt, engedély nélkül átalakított jármű akadt fenn az ellenőrzésen. Két esetben a rendőrök a helyszínen elvették a forgalmi engedélyt és szabálysértési feljelentést tettek, további három sofőrt pedig helyszíni bírsággal büntettek.

Helyszíni bírságot további tizenkét esetben is alkalmaztak, egy motorost egykerekezős mutatványa, ötöt vezetés közbeni mobiltelefon-használat, két-két embert pedig lejárt műszaki érvényesség, motorkerékpár szabálytalan kivilágítása, valamint a kötelező haladási irány megszegése miatt szankcionáltak.

Kezdőlap    Autó    Budapest legforgalmasabb útjára csaptak le a rendőrök – brutális a mérleg

rendőrség

ellenőrzés

elfogás

razzia

szabálytalanság

biztonsági öv

tolvaj

ittas vezetés

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Főépítész: márciusban megnyit az újjászületett Citadella – képeken mutatjuk, milyen lesz

Főépítész: márciusban megnyit az újjászületett Citadella – képeken mutatjuk, milyen lesz
Lánszki Regő főépítész, az Építési és Közlekedési Minisztérium építészeti államtitkára az InfoRádióban arról beszélt, milyen állapotban volt a Citadella, mikor átvette az állam, milyen koncepciókat kellett követni az állagmegóvási munkálatok és az új funkciók megtervezésekor, illetve hogy milyen újdonsággal várja majd a felújított erőd a látogatókat jövő évtől.
Franciaország-szakértő: hiába nem jogerős a döntés, tényleg börtönbe megy Nicolas Sarkozy

Franciaország-szakértő: hiába nem jogerős a döntés, tényleg börtönbe megy Nicolas Sarkozy

Fejérdy Gergely, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója az InfoRádióban a volt francia elnök elleni döntés tartalmáról és hátteréről is beszélt. Egy-két hónapot mindenképp rács mögött tölt Sarkozy, de hozzászokott ő már az ilyen eljárásokhoz, további négy is folyamatban van ellene.
 

„Fordulat a korrupció elleni küzdelem történetében” – a fél világ reagált már Nicolas Sarkozy börtönbüntetésére

VIDEÓ
A világ és Elon Musk: hogy jutunk a Teslától az űrbe? Bazsó Gábor Karotta, Inforádió, Aréna
Kirk-gyilkosság: Kezdődik-e új időszámítás Amerikában? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
Gáza: Háború, utolsó vérig? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.29. hétfő, 18:00
Kaiser Ferenc
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Hatalmas televíziós botrány rázta meg Amerikát: mutatjuk, mekkorát ment a sztori

Hatalmas televíziós botrány rázta meg Amerikát: mutatjuk, mekkorát ment a sztori

Jimmy Kimmel már több mint két évtizede az amerikai televíziózás egyik meghatározó alakjának számít, akinek 2003 óta futó műsora az egyik legismertebb late night show a tengerentúlon. Épp ezért, nem meglepő, hogy a teljes világsajtón végigsöpört a hír, hogy Kimmel egyik, Charlie Kirkkel foglalkozó adása miatt az ABC bejelentette, hogy a nagy sikerű show többé nem kerül adásba. Az ügy a Google Trends adatai alapján hatalmas érdeklődést váltott ki az internetezőkből, ahogy az is, hogy az ABC hátraarca után a héten mégis folytatódhatott Kimmel műsora.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Szombat reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. szeptember 27.)

Szombat reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. szeptember 27.)

A Pénzcentrum 2025. szeptember 27.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, az EuroJackpot nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Elon Musk and Prince Andrew named in new Epstein files

Elon Musk and Prince Andrew named in new Epstein files

The documents by the estate of convicted paedophile financier Jeffrey Epstein were released by Congressional Democrats.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 26. 17:37
A Xiaomi elektromos autóival is meghódítaná Európát
2025. szeptember 26. 11:56
Vár állott, most kőhalom – története legnehezebb időszakát éli a világ egyik legnagyobb autógyártója
×
×
×
×