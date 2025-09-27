Budapest legforgalmasabb útjára csaptak le a rendőrök – brutális a mérleg

A BRFK IV. és XIII. Kerületi Rendőrkapitányság egyenruhásai a Katasztrófavédelmi és Polgárőr Egyesület, valamint a közterület-felügyelet munkatársainak közreműködésével szeptember 20-án a Váci úton 24 órás ellenőrzést tartottak – írja beszámolójában a Budapesti Rendőr-főkapitányság.

Ittas vezetés miatt hat emberrel szemben kellett intézkedniük, közülük ketten közigazgatási szabályszegést követtek el, négy sofőr esetében azonban az alkoholszint a bűncselekmény határát is meghaladta, ezért elfogták őket. Az egyenruhások egy embert vagyon elleni bűncselekmény gyanúja miatt, további hat személyt pedig engedély nélküli vezetés miatt állították elő.

A művelet közben érkezett betörésről szóló állampolgári bejelentés nyomán az akcióban részt vevő járőrök a bűncselekmény feltételezett elkövetőjét is kézre kerítették.

A biztonsági öv használatának elmulasztása miatt 38, tilos jelzésen történő áthaladás miatt két esetben szabtak ki közigazgatási bírságot. Szabálysértési feljelentést egy-egy esetben tettek: kötelező felelősségbiztosítás hiánya és tilos jelzésen történő áthaladás miatt.

Összesen öt tuningolt, engedély nélkül átalakított jármű akadt fenn az ellenőrzésen. Két esetben a rendőrök a helyszínen elvették a forgalmi engedélyt és szabálysértési feljelentést tettek, további három sofőrt pedig helyszíni bírsággal büntettek.

Helyszíni bírságot további tizenkét esetben is alkalmaztak, egy motorost egykerekezős mutatványa, ötöt vezetés közbeni mobiltelefon-használat, két-két embert pedig lejárt műszaki érvényesség, motorkerékpár szabálytalan kivilágítása, valamint a kötelező haladási irány megszegése miatt szankcionáltak.