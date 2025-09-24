ARÉNA
2025. szeptember 24. szerda
Police car in action with blinking light and siren signal at night in the city. Blurred bokeh background, public lighting lamps.
Nyitókép: zozzzzo/Getty Images

Totális blokád: új módszerrel támadnak a rendőrök Budapesten – videó

Infostart

Finn módszer Budán: 2755 sofőr közül 21-nél merült fel ittasság, ötnél bódult járművezetés.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság budai rendőrkapitányságai szeptember 19-én estétől 21-én délig az I., II., III., XI., XII. és XXII. kerületekben tartottak közlekedésrendészeti ellenőrzést. Elsősorban a Duna-hidak lehajtóinál és a főbb közlekedési útvonalakon állították meg a járművezetőket.

Az úgynevezett finn módszert alkalmazták; azaz csak az alkoholszonda alkalmazásának idejére tartották fel a közlekedőket. Összesen 2755 sofőrt szondáztattak meg; és ha minden rendben volt, egy gépkocsi ellenőrzése 15 másodpercnél többet nem vett igénybe. De nem mindig volt minden rendben: ittas vezetés miatt 21 emberrel szemben kellett intézkedni, ebből 11 esetben az alkoholszint a bűncselekmény határát is meghaladta, öt további embert bódult állapotban történő járművezetés, kettőt kábítószer-fogyasztás miatt fogtak el, további három személyt pedig engedély nélküli vezetés miatt állítottak elő.

A biztonsági öv használatának elmulasztása miatt 25, tilos jelzésen történő áthaladás miatt két esetben szabtak ki közigazgatási bírságot. Helyszíni bírságot 18 alkalommal szabtak ki – többek között a STOP-tábla figyelmen kívül hagyása, vezetés közben kézben tartott mobiltelefon használata, lejárt műszaki, gyermekülés hiánya és kötelező felelősségbiztosítás hiánya miatt. Hárman forgalomból kivont járművel közlekedtek, velük szemben szabálysértési feljelentést tettek.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság jövőben is végez hasonló ellenőrzéseket, hogy kiszűrjék a forgalomból a másokra veszélyt jelentő közlekedőket – írja a police.hu.

