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Nagy szállítóhajók kelnek át a Perzsa-öböl bejáratául szolgáló Hormuzi-szoroson.
Nyitókép: Pexels

Iráni ajánlat a Hormuzi-szoros megnyitására – vajon nyitott-e rá Washington?

Infostart / InfoRádió - Szvetnik Endre (London)

Immár sokadik alkalommal merül fel, hogy lezárható lehet az iráni háború – most Teherán nyújtott be javaslatot, de épp akkor, amikor Trump elnök a hatalmát potenciálisan korlátozó félidős amerikai választásokkal van elfoglalva. Az ígéret szerint két napon belül meg lehetne nyitni a Hormuzi-szorost.

Hogy valóban politikai manőverezésről vagy reális ajánlatról van szó, azt az amerikai-iráni tárgyalások ismeretében nehéz megmondani. Tény, hogy Teheránból olyan nyilatkozat érkezett, hogy két napon belül meg lehetne nyitni az olajszállítások szempontjából fontos Hormuzi-szorost. Ehhez Washingtonnak kellene teljesítenie Irán feltételeit.

Ezek között szerepel az amerikai szankciók feloldása, a befagyasztott iráni vagyon felszabadítása, az iráni-ománi útvonal elismerése a Hormuzi-szorosban és az amerikai katonai jelenlét csökkentése a térségben – kétséges, hogy utóbbiról az Egyesült Államok egyáltalán gondolkodni is hajlandó lenne.

A katari közvetítéssel Dohában három egymást követő napon folytak egyeztetések. Az iráni küldöttség vasárnap elutazott, de ez nem jelenti a tárgyalások megszakadását – vélte az al-Dzsazíra. A Reuters szerint egy tervezetet már eljuttattak a felekhez, és újabb találkozó is lehetséges.

Az iráni külügyminiszter, Abbász Aragcsi azt mondta, a közvetítőkkel folytatott egyeztetések továbbra is zajlanak, és reméli, hogy az Egyesült Államokban van elég józan belátás arra, hogy diplomáciai megoldást válasszon.

A két fél között ugyanakkor komoly nézetkülönbség van a sorrendről. Washington azt akarja, hogy a nukleáris program korlátozásáról is megállapodjanak, mielőtt jelentős engedményeket tesz. Teherán viszont először a blokád és a gazdasági nyomás megszüntetését követeli.

Trita Parsi, a washingtoni Quincy Institute nevű elemzőközpont szakértője az al-Dzsazírának azt mondta: biztató jel, hogy az amerikai kormány állítólag enyhített korábbi álláspontján, és már nem zárja ki a blokád feloldását a Hormuzi-szoros iráni megnyitásáért cserébe. Ez azonban még nem jelenti azt, hogy megállapodás is létrejön.

A diplomáciai erőfeszítéseket közben újabb hajótámadások veszélyeztetik. Az iráni Forradalmi Gárda szerint két olajszállító tanker aknára futott és kigyulladt a Hormuzi-szorosban. A Perzsa-öböl országai pedig elítélték a pénteki támadást egy katari cseppfolyósított földgázt szállító hajó ellen.

Donald Trump ennek ellenére azt állítja, hogy a háború hamarosan véget ér: egy Halloween-partin, Floridában újságíróknak azt mondta, Iránnak alkut kell kötnie, különben az Egyesült Államok egyszerűen lecsap rá.

A konfliktus „nagyon hamar, így vagy úgy véget ér” – fogalmazott. Azt is hozzátette, hogy nincs különösebb sietségben, és az iráni nukleáris létesítmények közül még egy-két célponttal szerinte „foglalkozni kellene”.

Kína és Omán eközben közös nyilatkozatban sürgette Washingtont és Teheránt, hogy térjenek vissza az iszlámábádi egyetértési megállapodáshoz, és kezdjék újra a párbeszédet.

A következő napokban tehát kiderülhet: a Hormuzi-szoros megnyitása lehet-e az első lépés a háború lezárása felé.

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Kezdőlap    Tudósítóink    Iráni ajánlat a Hormuzi-szoros megnyitására – vajon nyitott-e rá Washington?

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