Ne most nézzen közvélemény-kutatási adatokat Donald Tusk...

A CBOS közvélemény-kutató intézet októberi felmérése szerint a válaszadók 43 százaléka vallja magát a kormány kifejezett ellenfelének, miközben mindössze 31 százalékuk támogatja a kabinetet. Szintén a megkérdezettek több mint fele – pontosan 54 százaléka – nyilatkozott úgy, hogy elégedetlen Donald Tusk miniszterelnök munkájával.

Ha a kormány teljesítményét összességében nézzük,

a lengyelek 55 százaléka ítéli meg negatívan a hatalomra kerülés óta végzett munkát, és mindössze 32 százalékuk látja azt pozitívan.

Különösen szkeptikusak a választók a gazdaságpolitikával kapcsolatban: 57 százalékuk véli úgy, hogy a kormány intézkedései nem teremtenek esélyt az ország gazdasági helyzetének javítására.

A kutatóintézet ugyanakkor rámutatott: bár a kormány támogatottsága és a gazdasági várakozások kismértékben romlottak szeptemberhez képest, a közömbösek és a bizonytalanok aránya nőtt, vagyis nem a nyílt kritikusok tábora bővült.

Jan Rafael Lupoměský, a Central European Perspective elemzője szerint a kormány egyik fő belső problémája a túlzott töredezettség. A koalíciót ugyanis nem kevesebb mint 11 különböző politikai tömörülés alkotja, amelyeket eredetileg egyetlen közös cél tartott össze: a korábbi PiS-kormány leváltása.

A programbeli nézeteltérések miatt a kabinet nehezen tud megfelelni a társadalmi elvárásoknak. Emlékezetes példa erre az a választási ígéret, amely szerint az első száz nap alatt száz vállalást teljesítenek. A miniszterelnök maga is elismerte, hogy két év elteltével ezeknek mindössze egyharmadát sikerült megvalósítani. A szakértő szerint a kormányoldal hatékonyságát az is jelentősen gyengítette, hogy a jelöltjük elveszítette a 2025-ös elnökválasztást.

A választói elégedetlenség a politikai erőviszonyokban is tisztán látszik. Az OGB kutatóintézet legfrissebb mandátumbecslése szerint, ha most tartanák a parlamenti választásokat, Tusk Polgári Koalíciója és partnerei nem tudnának kormányt alakítani a 460 fős szejmben.

Ezzel szemben a jobboldali ellenzék – a Jog és Igazságosság pártja, valamint a két Konföderáció-tömörülés – közösen 245 mandátumot szerezhetne, ami kényelmes többséget jelentene számukra a varsói törvényhozásban.