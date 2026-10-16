ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
363.28
usd:
322.85
bux:
144771.59
2026. október 16. péntek Gál
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Donald Tusk lengyel kormányfő az ukrajnai háborúról brit, francia, német és lengyel részvétellel tartott csúcsértekezleten Kijevben 2025. május 10-én.
Nyitókép: MTI/EPA/PAP/Darek Delmanowicz

Ne most nézzen közvélemény-kutatási adatokat Donald Tusk...

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)

Varsóban közzétették a legfrissebb közvélemény-kutatási adatokat, amelyek szerint a lengyelek többsége továbbra is elégedetlen Donald Tusk kormányának teljesítményével. Három évvel a választások után a kabinet elutasítottsága stabilan magas, a jelenlegi kormánypártok pedig egy most vasárnapi választáson elveszítenék a parlamenti többségüket.

A CBOS közvélemény-kutató intézet októberi felmérése szerint a válaszadók 43 százaléka vallja magát a kormány kifejezett ellenfelének, miközben mindössze 31 százalékuk támogatja a kabinetet. Szintén a megkérdezettek több mint fele – pontosan 54 százaléka – nyilatkozott úgy, hogy elégedetlen Donald Tusk miniszterelnök munkájával.

Ha a kormány teljesítményét összességében nézzük,

a lengyelek 55 százaléka ítéli meg negatívan a hatalomra kerülés óta végzett munkát, és mindössze 32 százalékuk látja azt pozitívan.

Különösen szkeptikusak a választók a gazdaságpolitikával kapcsolatban: 57 százalékuk véli úgy, hogy a kormány intézkedései nem teremtenek esélyt az ország gazdasági helyzetének javítására.

A kutatóintézet ugyanakkor rámutatott: bár a kormány támogatottsága és a gazdasági várakozások kismértékben romlottak szeptemberhez képest, a közömbösek és a bizonytalanok aránya nőtt, vagyis nem a nyílt kritikusok tábora bővült.

Jan Rafael Lupoměský, a Central European Perspective elemzője szerint a kormány egyik fő belső problémája a túlzott töredezettség. A koalíciót ugyanis nem kevesebb mint 11 különböző politikai tömörülés alkotja, amelyeket eredetileg egyetlen közös cél tartott össze: a korábbi PiS-kormány leváltása.

A programbeli nézeteltérések miatt a kabinet nehezen tud megfelelni a társadalmi elvárásoknak. Emlékezetes példa erre az a választási ígéret, amely szerint az első száz nap alatt száz vállalást teljesítenek. A miniszterelnök maga is elismerte, hogy két év elteltével ezeknek mindössze egyharmadát sikerült megvalósítani. A szakértő szerint a kormányoldal hatékonyságát az is jelentősen gyengítette, hogy a jelöltjük elveszítette a 2025-ös elnökválasztást.

A választói elégedetlenség a politikai erőviszonyokban is tisztán látszik. Az OGB kutatóintézet legfrissebb mandátumbecslése szerint, ha most tartanák a parlamenti választásokat, Tusk Polgári Koalíciója és partnerei nem tudnának kormányt alakítani a 460 fős szejmben.

Ezzel szemben a jobboldali ellenzék – a Jog és Igazságosság pártja, valamint a két Konföderáció-tömörülés – közösen 245 mandátumot szerezhetne, ami kényelmes többséget jelentene számukra a varsói törvényhozásban.

KAPCSOLÓDÓ HANG
Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Tudósítóink    Ne most nézzen közvélemény-kutatási adatokat Donald Tusk...

közvélemény-kutatás

donald tusk

lengyel

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Az EU-csúcs árnyékában – Nem elég, hogy lassú az EU gépezete, most van „mindenhol” választás is

Az EU-csúcs árnyékában – Nem elég, hogy lassú az EU gépezete, most van „mindenhol” választás is
Uniós versenyképesség, energiapiaci helyzet, migráció és költségvetés az aktuális témák a kétnapos uniós csúcson Brüsszelben. Az első napon már túl vagyunk, mi várható a folytatásban? Ezt kérdezte az InfoRádió Gálik Zoltántól, a Corvinus Egyetem docensétől.
 

Közös energiaár-letörési tervet készít az EU – éjszaka a csúcson

Újra ki kell találni Európa helyét a világgazdaságban – az EU-csúcsról posztolt az ET elnöke

Összefutott az ukrán elnök a NATO vezetőjével

Határozott üzenettel érkezett Magyar Péter az uniós csúcsra

Magyar Péter Brüsszelből üzent

Energiadrágulás és költségvetési csata: nagy a tét az uniós csúcson

Totyik Tamás: jelezném, azért nem teljes körűen adták vissza a pedagógusok sztrájkjogát

Totyik Tamás: jelezném, azért nem teljes körűen adták vissza a pedagógusok sztrájkjogát

Jogsértően korlátozta a pedagógusok sztrájkjogát a magyar állam – állapította meg az Emberi Jogok Európai Bírósága. A Pedagógusok Szakszervezete a munkabeszüntetés feltételeinek újraszabályozását várja az ítélet nyomán. Totyik Tamás elnök szerint a sztrájk idején biztosítandó szolgáltatásokról a munkáltatóknak és az érdekképviseleteknek kellene megállapodniuk.
VIDEÓ
Félidős választások: most is Trumpról dönt Amerika? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
Cserben hagyta a különalkuval Budapest a többi várost? Cser-Palkovics András, Inforádió, Aréna
MMA - Közgyűlés után és átvilágítás előtt. Turi Attila, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.10.16. péntek, 18:00
Keleti Arthur
kibertitok jövőkutató, az Informatikai Biztonság Napja (ITBN) alapítója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Újabb fővárosi járműveken jelenik meg a figyelmeztető sárga jelzés

Újabb fővárosi járműveken jelenik meg a figyelmeztető sárga jelzés

Tovább bővült a fővárosi holttérfigyelő kampány, így a buszok és trolibuszok után már a Budapesti Közművek (BKM) nagyméretű munkagépein is megjelentek az egyedi, figyelemfelhívó matricák. A kezdeményezés célja a balesetek megelőzése azáltal, hogy felhívja a közlekedők figyelmét a nagyobb járművek körüli beláthatatlan területek veszélyeire - közölte a BKK.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Vadiúj trükkel fosztják ki a csalók a magyarok bankszámláit: nem csak a hiszékeny idősek, ma már bárki lehet áldozat

Vadiúj trükkel fosztják ki a csalók a magyarok bankszámláit: nem csak a hiszékeny idősek, ma már bárki lehet áldozat

Már olyan kifinomultak az online csalások, hogy akárkit át tudnak verni a kiberbűnözők, ha rossz pillanatában kapják el. Hamis illúzió, hogy ha valaki elég gyanakvó, nem lehet áldozat.

BBC
Business Sport Travel Science
Children aged 5, 8 and 11 killed in US school shooting before suspect shot by bystander

Children aged 5, 8 and 11 killed in US school shooting before suspect shot by bystander

A teacher was also killed in the attack at the Silver Rail Elementary School in the city of Bend, police say.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. október 15. 18:36
Európai Bizottság Andrej Babiš vagyoni helyzetéről: nem szűnt meg az összeférhetetlenség
2026. október 15. 13:42
Volodimir Zelenszkij: elárulva érzem magam
×
×