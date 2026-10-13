Botrány: a világ egyik legnagyobb könyvvizsgáló cégét vádolják Roman Abramovics vagyonának elrejtésében

A BBC Panorama és a Tényfeltáró Újságírók Irodájának közös oknyomozása szerint a világ egyik legnagyobb auditor cége, a Deloitte ciprusi leányvállalata segíthette adócsalásban Roman Abramovicsot. Az orosz-izraeli oligarchát Moszkva bírálói úgy jellemzik, hogy közel áll a Kremlhez és az orosz államhoz és ezért ő is felelős az Ukrajna ellen indított aggresszióért.

A háború kezdete után Abramovicsot szankcionálta a brit állam és a Chelsea futballklub eladására kötelezte. A befolyt, 2 és félmilliárd font azonban jogi csatározások miatt „befagyott” és egy számlán pihen.

A brit kormány Ukrajnának akarja juttatni, humanitárius segély formájában – a kapcsolódó, London által szabott határidő tavasszal járt le, de Abramovics jogászai nem engedtek. Előzőleg maga az oligarcha is alapot hozott létre „a háború összes áldozatának megsegítésére” – London azonban nem engedi a pénz oda történő folyósítását, mert abból oroszok és akár a harcokban részt vett veteránok is részesülnének.

Ebben a patthelyzetben indult a tényfeltáró újságírók nyomozása, amely a Deloitte ciprusi leányvállatától kiszivárgott anyagokra támaszkodott. A BBC Panorama szerint több mint ezer vállalati dokumentumot hamisíthattak meg vagy dátumozhattak vissza, azért, hogy luxusjachtok, kastélyok, műalkotások és magánrepülőgépek tűnjenek el az orosz oligarcha cégeinek könyveléséből.

A tényfeltárók úgy találták, hogy a Deloitte ciprusi részlege és a belőle 2005-ben kivált Meritservus nevű cég éveken keresztül segíthette Abramovics offshore vállalatbirodalmának működését.

A két társaság együttműködése a szétválás után is folytatódott: a Meritservus intézte a cégek adminisztrációját, a Deloitte pedig könyvelőként, adótanácsadóként és független könyvvizsgálóként hitelesítette a dokumentumokat.

Az újságírók birtokába került iratok szerint 14 éven keresztül folyt a gyakorlat, és egyes dokumentumokon akár öt évvel korábbi, valótlan dátumok szerepelhettek. A módszerrel, a tényfeltárók szerint 672 millió dollár értékű vagyontárgy tűnt el a vállalatok kimutatásaiból.

A Meritservus vezetőjét, Demetrisz Joannideszt Abramovics vagyonának egyik legfontosabb őrzőjeként írják le. A férfi az oligarcha több tucat offshore cégében és vagyonkezelő alapjában is tisztséget tölthetett be. Egy brit vezető ügyvéd szerint a feltárt módszerek egyértelmű és nyílt adócsalásra utalnak.

Abramovics ügyvédei azt állítják, hogy ügyfelük nem tudott a dokumentumok jogellenes visszadátumozásáról, a vagyon eltitkolásáról vagy az adóelkerülésről, hanem a szakértő tanácsadókra hagyatkozott. A Deloitte pedig közölte: a húsz évnél is régebbi levelezés már nincs meg, így nem tudja ellenőrizni a publikált anyagok hitelességét. Hozzátette: ciprusi részlege betartja a vonatkozó jogszabályokat.

Az oligarcha jogászcsapata azzal érvelhet, hogy a BBC Panorámára bíróság előtt rábizonyították, hogy hamis bizonyítékot mutatott be, az úgynevezett Primark ügyben. A szélsőjobb-kapcsolatokkal megvádolt konzervatív képviselők becsületsértési ügyében peren kívüli egyezséget kötött és kártérítést fizetett a médium. Trump amerikai elnök pedig azért perelte be, mert egy beszédének két mondatát összevágva azt sugallta a műsor, hogy nyíltan felszólította híveit a Kongresszus épületének ostromára.

A Panorama legnagyobb botránya az 1995-ös Diana-interjú leszervezése volt. Egy független vizsgálat úgy találta, hogy a szerkesztőség újságírója Martin Bashir, ferdítésekkel és dokumentumok meghamisításával vette rá az akkor Walesi hercegnét arra, hogy mikrofon elé üljön.

Ezek az ügyek ugyanakkor nem jelentik azt, hogy a mostani nyomozás szándékosan hamisított tényekre épült volna.