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Robert Fico szlovák miniszterelnök beszédet mond az Ukrajna újjáépítésérõl rendezett nemzetközi konferencia megnyitóján Gdanskban 2026. június 25-én.
Nyitókép: MTI/EPA-PAP/Marcin Gadomski

V4: a kormányfő a békét, az államfő az együttműködést, a házelnök a párbeszédet hangsúlyozta

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)

Szlovákia vette át szerdán a V4 soros elnöki tisztségét. Az alkalomból Pozsonyban, a várban találkozott a három legfőbb szlovák közjogi méltóság: Robert Fico miniszterelnök, Peter Pellegrini köztársasági elnök és Richard Raši, a parlament elnöke. Beszédeikben egyaránt a visegrádi együttműködés megerősítését, a közös érdekek képviseletét és a párbeszéd fontosságát hangsúlyozták.

Robert Fico miniszterelnök szerint Szlovákia olyan időszakban veszi át a V4 vezetését, amikor a világpolitikai helyzet rendkívül összetett, és szerinte sérülnek a nemzetközi jog alapelvei. Mint mondta, a szlovák elnökség során három alapelvet kívánnak követni: a nemzetközi jog következetes betartását, a más országok belügyeibe való be nem avatkozást, valamint annak tiszteletben tartását, hogy az egyes államok maguk választják meg saját fejlődési útjukat. Robert Fico kiemelte, hogy a béke kérdése a szlovák V4-elnökség egyik legfontosabb témája lesz.

A kormányfő a V4 további prioritásai között említette az Európai Unió versenyképességének javítását, különösen az energiaárak problémájának kezelését. Szerinte Európának reagálnia kell arra, hogy más régiók gazdaságilag megelőzték. Fico arról is beszélt, hogy támogatja az Európai Unió bővítését, és véleménye szerint Montenegró, Albánia és Szerbia állnak a legjobban a csatlakozásra való felkészülésben. Ukrajna uniós törekvéseit Szlovákia tiszteletben tartja, de a miniszterelnök szerint nem lehetnek kivételek vagy gyorsított eljárások.

Peter Pellegrini államfő arról beszélt, hogy a visegrádi együttműködés élő formátum, amelynek van jövője. Úgy véli, azok a kijelentések, amelyek a V4 végét jósolták, nem vették figyelembe a valóságot. A köztársasági elnök úgy látja: a csoport jelentősége nem a múlt iránti nosztalgiában rejlik, hanem abban, hogy Közép-Európa képes legyen közösen megfogalmazni érdekeit. A szlovák államfő szerint a régió történelmi tapasztalata azt mutatja, hogy ha a közép-európai országok nem beszélnek saját érdekeikről, akkor mások döntenek helyettük. Kiemelte, hogy Közép-Európa olyan értékeket kínálhat Európának, mint a józan gondolkodás, a tapasztalat és a realitásérzék.

Richard Raši, a szlovák parlament elnöke azt hangsúlyozta, hogy a szlovák V4-elnökségnek a nyílt párbeszéd és a konstruktív együttműködés időszakának kell lennie. Szerinte a visegrádi országoknak arra kell törekedniük, hogy tovább erősítsék azt, ami összeköti őket, miközben tiszteletben tartják a különbségeket is. Raši úgy fogalmazott: ha a régió erős hangot akar hallatni Európában, először egymás között kell erős közösségnek maradnia. A házelnök hozzátette: Pozsony az elnökség idején a konkrét együttműködéseket kívánja erősíteni a kultúra, az oktatás, a tudomány, az innováció, a beruházások, a versenyképesség és a határon átnyúló projektek területén. Külön figyelmet fordítanának a fiatalokra, valamint a visegrádi országok parlamentjei közötti kapcsolatok fejlesztésére.

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