Így ünnepelték Magyarország EU-tagságának 22. évfordulóját Budapesten

A közlemény szerint Lakos Eszter, a Tisza Párt európai parlamenti képviselője a rendezvény megnyitóján, a belvárosi Szabadság téren hangsúlyozta: „a magyar történelem legjobb pillanatai mindig azok voltak, amikor Magyarország a szabadság és az európai közösség oldalán állt. (...) Európához tartozunk, nem pedig Eurázsiához”.

Magyarország hozzájárul egy erős, független Európához, ami egyúttal Magyarország jólétének és biztonságának egyik nélkülözhetetlen pillére. Csakis a demokrácia, nem pedig a demokrácia tagadása az, ami előrevisz minket, európaiakat – idézték a képviselő szavait.

Az EU-félmaraton 21,1 kilométeres távját több mint 3300-an teljesítették: 1603 egyéni futó és 625 két-, illetve háromfős váltócsapat vett részt az akadálymentes futáson.

A futóverseny mellett az Európa-napi fesztiválon több ezer látogatót vonzó ingyenes koncertek, kvízek és változatos programok várták az érdeklődőket.

A rendezvényen számos hazai és nemzetközi szervezet, intézmény és nagykövetség mutatkozott be. A látogatók interaktív módon ismerkedhettek meg többek között a versenyképesség, a fenntarthatóság, a biztonságpolitika, a demokrácia és életminőségünk javításának aktuális kérdéseivel – írták a közleményben.

Az első Európa-napi futást 2014-ben, Magyarország csatlakozásának 10. évfordulóján rendezték. Az akadálymentes futás 2025 óta félmaratoni távon zajlik és minden évben több ezer látogatót vonz a Szabadság térre.

Az Európa-napi rendezvényeket az Európai Bizottság Magyarországi Képviselete és az Európai Parlament Magyarországi Kapcsolattartó Irodája szervezte.