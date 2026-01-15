Robert Fico ígéretet tett a magyarországi kampánnyal kapcsolatban

A vitatott jogszabály alapján akár fél év börtön is kiszabható arra, aki kétségbe vonja a második világháború után elfogadott elnöki rendeleteket, amelyek a magyarokat és a németeket kollektív bűnösséggel sújtották, és máig hatással vannak tulajdonjogi és jogállási kérdésekre Szlovákiában.

Robert Fico a szerdai kormányülés utáni sajtótájékoztatón arról is beszélt, hogy nem kíván részt venni a magyarországi választási kampányban, ezért nem tartja indokoltnak, hogy egy magyar ellenzéki politikus felszólításaira reagáljon politikai értelemben. Ugyanakkor világossá tette:

a Beneš-dekrétumokat megkérdőjelezhetetlennek tartja.

A szlovák miniszterelnök szerint ezek a rendeletek a második világháború utáni rendezés részét képezik, és a mai napig a szlovák jogrend szerves részének számítanak. Úgy fogalmazott: a dekrétumok eltörlése vagy felülvizsgálata szerinte nem elfogadható, és a kérdés újbóli megnyitása csak politikai feszültséget és régi sebek feltépését szolgálná.

Fico egyben megvédte a Büntető törvénykönyv módosítását is, amely a dekrétumok megkérdőjelezését büntethetővé teszi. Azt mondta: ez

a szabályozás hasonló elven működik, mint a holokauszttagadás tilalma.

Vagyis, aki kétségbe vonja a második világháború utáni rendezést, az jogi következményekre számíthat. Bár nyilatkozatában pénzbírságot említett, a törvény szövege szerint akár hat hónap szabadságvesztés is kiszabható.

A „felbujtó”

A szlovák kormányfő a vita kiéleződéséért az ellenzéki Progresszív Szlovákiát tette felelőssé. Azt állította, hogy a párt politikai haszonszerzésből nyitotta meg újra a Beneš-dekrétumok ügyét. A Progresszív Szlovákia viszont korábban csak azt kérte a kormánytól, hogy állítsa le azokat a földelkobzásokat, amelyeket még ma is ezekre a háború utáni rendeletekre hivatkozva hajtanak végre Szlovákiában magyar tulajdonosokkal szemben.

A történtekre Magyar Péter közleményben reagált. A Tisza párt vezetője ismét felszólította Robert Ficót, hogy helyezze hatályon kívül mind a Beneš-dekrétumokra vonatkozó büntetőjogi rendelkezést, mind azokat a rendeleteket, amelyek szerinte ellentétesek az európai jogállami normákkal.

A vitában európai szál is megjelent. Robert Fico utalt arra, hogy Szili Katalin, Orbán Viktor magyar miniszterelnök tanácsadója levélben fordult az Európai Bizottság elnökéhez, Ursula von der Leyenhez, kérve a szlovák jogszabály felülvizsgálatát. A szlovák kormányfő azt mondta: tiszteletben tartja, ha Magyarország európai szinten kívánja rendezni az ügyet, és hozzátette, szerinte

az ilyen vitákat az Európai Bizottság előtt kell tisztázni.

Robert Fico ugyanakkor világossá tette: Szlovákia nem lát problémát a Beneš-dekrétumokkal, és indokoltnak tartja a Büntető törvénykönyv módosítását.