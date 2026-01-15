ARÉNA - PODCASTOK
BRATISLAVA, SLOVAKIA - JANUARY 21: Slovakian PM Robert Fico speaks to the media during the joint press conference with Hungarian PM Victor Orban in the Mirror Hall of the Slovak Governmental Office on January 21, 2025 in Bratislava, Slovakia. The leaders met to discuss the protection of the TurkStream pipeline, the last operational gas pipeline connecting Russia with the European Union. Last week, Moscow accused Ukraine of targeting infrastructure in Russia related to the pipeline, which runs under the Black Sea to Turkey, then through Bulgaria to Serbia, Hungary, Slovakia, and Austria. (Photo by Zuzana Gogova/Getty Images)
Nyitókép: Zuzana Gogova/Getty Images

Robert Fico ígéretet tett a magyarországi kampánnyal kapcsolatban

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)

Folytatódik a szócsata a szlovák kormány és a Tisza párt vezetője között. Robert Fico szlovák miniszterelnök szerdán délután reagált Magyar Péter nyílt levelére, amelyben a magyar politikus azt kérte: Szlovákia vonja vissza a Büntető törvénykönyv tavaly decemberi módosítását, amely büntethetővé teszi a Beneš-dekrétumok megkérdőjelezését.

A vitatott jogszabály alapján akár fél év börtön is kiszabható arra, aki kétségbe vonja a második világháború után elfogadott elnöki rendeleteket, amelyek a magyarokat és a németeket kollektív bűnösséggel sújtották, és máig hatással vannak tulajdonjogi és jogállási kérdésekre Szlovákiában.

Robert Fico a szerdai kormányülés utáni sajtótájékoztatón arról is beszélt, hogy nem kíván részt venni a magyarországi választási kampányban, ezért nem tartja indokoltnak, hogy egy magyar ellenzéki politikus felszólításaira reagáljon politikai értelemben. Ugyanakkor világossá tette:

a Beneš-dekrétumokat megkérdőjelezhetetlennek tartja.

A szlovák miniszterelnök szerint ezek a rendeletek a második világháború utáni rendezés részét képezik, és a mai napig a szlovák jogrend szerves részének számítanak. Úgy fogalmazott: a dekrétumok eltörlése vagy felülvizsgálata szerinte nem elfogadható, és a kérdés újbóli megnyitása csak politikai feszültséget és régi sebek feltépését szolgálná.

Fico egyben megvédte a Büntető törvénykönyv módosítását is, amely a dekrétumok megkérdőjelezését büntethetővé teszi. Azt mondta: ez

a szabályozás hasonló elven működik, mint a holokauszttagadás tilalma.

Vagyis, aki kétségbe vonja a második világháború utáni rendezést, az jogi következményekre számíthat. Bár nyilatkozatában pénzbírságot említett, a törvény szövege szerint akár hat hónap szabadságvesztés is kiszabható.

A „felbujtó”

A szlovák kormányfő a vita kiéleződéséért az ellenzéki Progresszív Szlovákiát tette felelőssé. Azt állította, hogy a párt politikai haszonszerzésből nyitotta meg újra a Beneš-dekrétumok ügyét. A Progresszív Szlovákia viszont korábban csak azt kérte a kormánytól, hogy állítsa le azokat a földelkobzásokat, amelyeket még ma is ezekre a háború utáni rendeletekre hivatkozva hajtanak végre Szlovákiában magyar tulajdonosokkal szemben.

A történtekre Magyar Péter közleményben reagált. A Tisza párt vezetője ismét felszólította Robert Ficót, hogy helyezze hatályon kívül mind a Beneš-dekrétumokra vonatkozó büntetőjogi rendelkezést, mind azokat a rendeleteket, amelyek szerinte ellentétesek az európai jogállami normákkal.

A vitában európai szál is megjelent. Robert Fico utalt arra, hogy Szili Katalin, Orbán Viktor magyar miniszterelnök tanácsadója levélben fordult az Európai Bizottság elnökéhez, Ursula von der Leyenhez, kérve a szlovák jogszabály felülvizsgálatát. A szlovák kormányfő azt mondta: tiszteletben tartja, ha Magyarország európai szinten kívánja rendezni az ügyet, és hozzátette, szerinte

az ilyen vitákat az Európai Bizottság előtt kell tisztázni.

Robert Fico ugyanakkor világossá tette: Szlovákia nem lát problémát a Beneš-dekrétumokkal, és indokoltnak tartja a Büntető törvénykönyv módosítását.

Tudósítóink    Robert Fico ígéretet tett a magyarországi kampánnyal kapcsolatban

